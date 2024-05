La UC de Tiago Nunes no para de sonreír: golea a Cobreloa con un Zampedri intratable

Universidad Católica sigue sonriendo, disfrutando de su mejor momento en lo que va del año. En la desmejorada cancha del Santa Laura, la UC remontó para mantener su buen momento y seguir respirándole en la nuca a su archirrival. Goleó 4-1 a Cobreloa, en una noche en la que sus delanteros fueron determinantes.

El equipo de Tiago Nunes llegó al duelo ante los loínos con el “vuelito” del triunfo en el Clásico Universitario, en el cual le quitaron el invicto a la U y pusieron su nombre en la mesa de los aspirantes al título, algo que a inicios de temporada parecía una quimera, por la realidad del equipo bajo el mando de Nicolás Núñez. Más allá del cliché, se trataba de un choque de contrastes: mientras los cruzados llegaron con cuatro victorias seguidas, el convulsionado elenco naranja (con técnico interino tras la salida de Emiliano Astorga) arrastraba una racha de cinco juegos sin ganar (ahora son seis).

En el papel, el favoritismo estaba del lado de los estudiantiles, que comenzaron bien, tomando el control y siendo un elenco compacto. Nunes repitió la oncena del clásico, pero con otra distribución de los jugadores. En los seis minutos anotó Fernando Zampedri, sin embargo fue anulado por posición de adelanto. El devenir del encuentro le iba a poner obstáculos a la Católica. Primero, fue con el gol de Luis García, en los 14′. Primera llegada de la visita y gol, mediante una volea tras un desborde de Insaurralde.

Luego vino el segundo golpe: la expulsión de Alexander Aravena. Se revisó en el VAR un manotazo del “Monito” sobre Christian Bravo. El juez Benjamín Saravia, que por momentos se vio sobrepasado y perdió el manejo del partido, determinó mostrarle la roja al delantero. Temprano, la UC se quedó con 10 y con el marcador en contra, inmerso en un partido cortado, poco fluido. Pese a tener uno más, Cobreloa prefirió esperar y cederle la pelota a Católica. Demasiado timorato el cuadro dirigido por Nelson Soto.

Una falta penal le permitió a la UC “revivir”. El árbitro sanciona la pena máxima por falta de Espejo a Tapia. Zampedri se encarga de ejecutar y pone la igualdad antes del descanso. Se trataba del gol número 110 del argentino en el club. En el complemento, el Toro volvería a aparecer con su expertise goleadora, esa que lo tiene instalado entre lo más granado de la historia cruzada.

El encuentro se torna favorable para los cruzados desde los 52′, con el 2-1 gracias a un testazo de Zampedri, luego de un centro del polifuncional y multiuso “Cimbi” Cuevas. El número 111, con lo cual queda a tres de igualar a Raimundo Infante (114) y a siete de Rodrigo Barrera (118). Cada vez más cerca.

Cuatro minutos más tarde, Gonzalo Tapia selló un veloz contragolpe con un puntazo dentro del área, batiendo la floja resistencia de Avellaneda. El 20 de la UC convirtió el 4-1 definitivo en los 64′, luego de un potente remate contenido por el golero argentino de los loínos. Una de las virtudes de esta Católica de Tiago Nunes es su alto poder de fuego.

Quinta victoria consecutiva para el equipo comandado por el brasileño, que se adecuó perfecto al plantel con el que se encontró y le dio un sello. Con esto, la UC alcanza los 27 puntos y se pone a uno de la U, que juega este domingo ante Ñublense. Tras un arranque de año muy complejo, pocos auguraban que los cruzados estarían así de bien al cabo de la primera rueda. Se permiten soñar.

Ficha del partido

U. Católica 4: T. Gillier; B. Ampuero, D. González, G. Kagelmacher, E. Mena; C. Cuevas (71′, J. Ortiz), C. Pinares (84′, J. Torres), A. Farías (84′, L. Menossi), A. Aravena; G. Tapia (78′, J. F. Rossel) y F. Zampedri (71′, C. Montes). DT: T. Nunes.

Cobreloa 1: N. Avellaneda; C. Bravo, B. Tapia, R. González (79′, D. González), J. Espejo; L. Cornejo (46′, B. Monroy), L. García, M. Sandoval, J. Leiva (68′, N. Orrego); F. Arancibia y C. Insaurralde (68′, B. Valdés). DT: N. Soto.

Goles: 0-1, 14′, García, de volea tras pase de Insaurralde; 1-1, 34′, Zampedri, de penal; 2-1, 52′, Zampedri, cabezazo tras centro de Cuevas; 3-1, 56′, Tapia, define un contragolpe con un puntazo; 4-1, 64′, Tapia, remata tras atajada de Avellaneda.

Árbitro: B. Saravia. Amonestó a Zampedri, Montes, Menossi (UC); Arancibia, Bravo, Cornejo, Espejo, R. González, Sandoval (C). En los 21′ expulsa a Aravena (UC) con roja directa. En los 59′ expulsa a Arancibia (C) por doble amarilla.

Estadio Santa Laura. Asistieron 11.597 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.