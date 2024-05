Jordhy Thompson: “La ministra Orellana tiene razón en hablar, está haciendo su trabajo, pero todos merecemos una oportunidad”

Jordhy Thompson (19 años) atiende a El Deportivo desde Rusia. El delantero, quien estuvo recluido por violencia intrafamiliar y cuyo proceso aún sigue vigente, busca enrielar su carrera en el Orenburg, elenco que lucha por mantenerse en la Primera División de Rusia

¿Cómo evalúa este semestre que ha estado en Rusia?

Logré adaptarme súper rápido, pero creo que aún me queda más por demostrar. Me he sentido muy bien en este país y eso me anima a seguir acá. Queda una fecha, pero me desgarré y no podré jugar el último partido. La calidad es bastante buena. Es un fútbol más físico, pero me ha gustado mucho el desafío. Creo que me he adaptado muy rápido.

¿Es muy diferente a Chile?

Es mucho más físico que nuestro torneo. Es muy distinto, pero lo bueno es que en ambos torneos he sabido acomodarme.

¿Le ha costado mucho el día a día en un país tan desconocido?

El tema del idioma no ha sido un problema tan grande. Cuando llegué había muchos latinoamericanos en el equipo, muchos argentinos. Mis compañeros rusos me han recibido súper bien. De esa manera, no ha sido un problema para mí. Me he sentido muy cómodo acá. Respecto del clima, hacía mucho frío, pero uno se acostumbra.

¿Cómo son los hinchas en el trato con los jugadores?

Yo tenía otras expectativas, pensé que serían más fríos, más pesados… Pero la verdad es que me encontré con muy buenas personas, muy cariñosas.

¿El equipo zafó del descenso?

Ahora tenemos el último partido. Si lo ganamos puede ser que nos quedemos en la máxima categoría.

¿Pero usted se queda?

Sí, el club ya decidió que hará uso de la opción de compra. Estoy encantado en este equipo, porque es una gran institución.

Imagino que andar bien en Rusia le abre el apetito en la Selección…

Claro que sí. Pero no me quiero apurar, voy paso a paso. Acá en Rusia me he sentido súper bien y tengo que seguir. Para ser sincero, no estoy conforme con mi rendimiento acá en Rusia. Siento que puedo dar mucho más. Si llega una convocatoria para la Selección, obviamente que será un buen paso para mí, pero no estoy apurado. A quién no le gustaría estar. Si hago las cosas bien, la nominación llegará sola.

¿Se han contactado con usted de la selección chilena?

Sí, la verdad es que escribieron algunos profes de la Selección, me pidieron el pasaporte y videos de los últimos seis partidos. Se los envié y en eso quedamos.

Es un paso, está más cerca...

Así es. Anímicamente igual me puso bien porque eso quiere decir que me están viendo, por algo me pidieron todo eso. Me pone feliz y muy tranquilo a la vez.

¿En qué posición está jugando?

En el mismo puesto que lo hacía en Colo Colo, como puntero derecho. Es el que más me acomoda, pero también me gusta jugar como 10 o delantero por las dos bandas.

¿Si llega a la Selección le gustaría jugar en el mismo puesto?

De puntero, pero si llego a estar intentaré hacerlo de la mejor manera en cualquier puesto.

¿Qué opinión tiene de Ricardo Gareca y este nuevo proceso?

A veces los cambios son buenos. Le deseo lo mejor, es un extraordinario entrenador. Siempre los procesos nuevos son adecuados.

¿Ha tenido contacto con los otros chilenos que juegan allá?

Para nada, creo que ellos están en sus clubes, tranquilos.

Foto: Bastián Sepúlveda.

¿Cómo cambió su vida tras el episodio de VIF que protagonizó?

Fueron momentos complicados, pero ahora estoy enfocado en el fútbol. Sinceramente, estoy tratando de hacer las cosas bien. El tema judicial ya lo verá mi abogado.

¿Qué viene ahora en la causa?

Le repito, solo estoy concentrado en mi equipo, en jugar de la mejor manera posible.

¿Qué opinión le merece que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, critique su posible convocatoria a la Roja?

La ministra Orellana tiene razón en hablar de esto, está haciendo su trabajo, pero todas las personas merecemos una oportunidad para volver a hacer las cosas bien, para cambiar.

¿Usted cree que ese incidente marcó su carrera?

Yo creo que sí. Pero la verdad es que hice un mea culpa frente a todo lo que ocurrió… Acá estamos, intentando hacer lo correcto, no estoy apurado en lo que pueda ocurrir con mi carrera en el futuro y así alcanzar mis objetivos.

Evitó su llegada a la Selección...

Como te dije, lo importante para hoy en el fútbol es triunfar acá en Rusia. Rendir de la mejor manera.

Foto: Dragomir Yankovic/Photosport.

¿Mantiene contacto con jugadores de Colo Colo?

Sí, claro, me he comunicado con algunos. Hablo con Damián Pizarro, Daniel Gutiérrez, con Bruno (Gutiérrez), Vicho (Vicente Pizarro), con Cristián Zavala igual, con (Esteban) Pavez y Alan Saldivia.

¿Ese era el círculo más cercano que usted tenía en el club?

Es cierto, ellos se han portado súper bien conmigo y eso uno tiene que agradecerlo, todo ese apoyo que me han brindado.

¿Fueron quienes lo visitaron cuando estuvo detenido?

Me fueron a ver, claro. Pero como te dije, ahora estoy bien y lo estoy tomando todo con tranquilidad.

¿Existe alguna posibilidad de que usted regrese a Colo Colo?

En algún momento regresaré al club para devolverle todo lo que me dio. Me quedé son esa espina, porque en Colo Colo pude haber rendido el triple de lo que hice.

¿Qué le faltó por demostrar?

Yo creo que ser más serio, quizás en ese momento no me daba cuenta en qué lugar estaba, en qué equipo estaba jugando. Me faltó eso, darme cuenta, madurar. Pero ya fue, tengo que vivir el presente y quizás en el futuro demostrarlo.

¿Cuál es la importancia del técnico Gustavo Quinteros?

Siempre voy a estar agradecido del profe Gustavo (Quinteros). Me dio la oportunidad de debutar con él, todo… Yo igual le mandé un mensaje agradeciéndole, pero también pidiéndole perdón por no cumplir con todo lo que él me dio. Ojalá que en el futuro pueda hacerlo. La verdad es que estoy muy agradecido del profe Gustavo.