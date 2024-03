El desahogo de Jordhy Thompson: “Me sirvió mucho salir de Chile, la pasé mal”

Jordhy Thompson fue uno de los nombres más noticiosos en el fútbol chileno en 2022. Dentro de la cancha, tuvo una gran irrupción en Colo Colo, ganándose un puesto de titular en el once de Gustavo Quinteros y marcando goles. Sin embargo, lo peor estuvo fuera del campo, en donde enfrentó juicios por violencia intrafamiliar contra su pareja y se le imputaron los cargos por femicidio frustrado y desacato. De hecho, por esto último estuvo en prisión preventiva en noviembre del año pasado. Luego quedó con arresto domiciliario y arraigo nacional, algo que revirtió pagando una millonaria fianza. Ante estos hechos, el nacido en Antofagasta continuo su carrera este 2023 en el fútbol ruso.

El Orenburg, de la Primera División de ese país, le abrió las puertas al formado en el Cacique, en calidad de préstamo. Desde Europa, Thompson habla de su nueva vida y sobre los graves hechos de violencia que enfrentó en nuestro país en 2022: “Me sirvió mucho salir de Chile, la pasé mal allá, pero todo lo malo lo dejé atrás, pude enfocarme acá. Yo estoy enfocado acá en Orenburg, que es el club que me abrió las puertas en el momento que estuve mal”, comenzó diciendo a Megadeportes.

Jordhy Thompson en su audiencia de formalización por violencia intrafamiliar. FOTO: AGENCIA UNO

“Fue duro por lo que pasé, me fueron a ver dos amigos cuando estuve ahí, fue Damián Pizarro y Alan Saldivia, mi representante y mi familia más que nada. Es ahí en donde uno se da cuenta los que están cuando uno está mal”, complementó el futbolista de 19 años.

“Es entendible toda la gente que me criticó”

Thompson también hace una autocrítica por lo sucedido en su vida, y dice comprender los cuestionamientos: “Es entendible toda la gente que me criticó. Obviamente que les ofrezco unas disculpas. A mí me habría encantado poder demostrarle al hincha de Colo Colo, haber hecho mucho más de lo que mostré en tan poco tiempo”.

Además, exculpa al Cacique por todos los acontecimientos y cree que lo ocurrido fue por su inmadurez: “Colo Colo siempre me dio la oportunidad y fue falta de madurez mía no poder aprovechar las oportunidades que me dio el club. Voy a dar vuelta toda la situación y voy a mostrar con buen fútbol que ya no soy la persona que se le criticó”.

Por último, incluso se animó a hablar sobre su sueño de estar en la Roja, la que prefiere por sobre la selección de Ecuador, país del que es su madre y por el que, eventualmente, podría jugar: “Mi mamá es ecuatoriana, pero obviamente siempre va a estar primero la selección chilena; es donde nací”.