Gabriel Milito le da un portazo al primer ofrecimiento de la UC

Universidad Católica tendrá que esperar para conocer a su nuevo técnico. Tras la tempranera salida de Nicolás Núñez, el cuadro de la precordillera se lanzó en la búsqueda de su reemplazo pero esta jornada recibieron el portazo de su opción predilecta.

Se trata de Gabriel Milito, quien estuvo trabajando hasta el año pasado en Argentinos Juniors. El ex central del Barcelona tiene la prioridad absoluta por parte de Cruzados, quienes incluso viajaron a Buenos Aires para tratar de convencerlo. El encargado de reunirse con el entrenador fue José María Buljubasich, gerente deportivo de la Franja.

El problema es que tras esas reuniones no se logró llegar a acuerdo con Milito, quien no se vio convencido por el tema económico ni deportivo. Universidad Católica no da por perdida la chance del ex jugador de Independiente, pero sí es de conocimiento público que tiene competencia por el estratega. Bélgrano de Córdoba y Atlético Mineiro también barajan la opción de contratarlo para sus nuevos ciclos.

Una situación que intentarán revertir, pero que de todas formas le da puntos al plan B de los cruzados: Sebastián Méndez. Exdefensa del Celta de Vigo, tuvo un paso como DT en Palestino, donde no le fue bien y además trabajó como asistente de Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Su experiencia más reciente fue en Vélez, donde consiguió evitar el descenso.

Las posibles opciones de Eduardo Berizzo y Rodolfo Arruabarrena ya fueron tachadas por el directorio de la UC, quienes siguen esperanzados en poder tener a Milito para levantar la difícil temporada que están viviendo. Ya eliminados de Copa Sudamericana, marchan en el puesto 12 del Torneo Nacional con cuatro puntos en cuatro partidos jugados.

Los tiempos de negociación y que aún no haya visto bueno de ningún DT, obligan a que el interinato de Rodrigo Valenzuela se extienda al menos una fecha más. Él estará en la banca de Católica cuando los cruzados enfrenten de visita a Unión La Calera. El cotejo se llevará a cabo este viernes 22 de marzo a las 19:00 en el Estadio Nicolás Chahuán.

“A mí lo que me corresponde es dedicarme al plantel, entrenar y preparar de la mejor manera para que lleguen de la mejor manera al partido con La Calera. Después, en cuanto a lo que haga la dirigencia en la búsqueda de técnico, ellos sabrán lo que es mejor para el plantel y para el club por su historia, y en ese sentido no me cabe duda de Universidad Católica buscará gente preparada y capacitada para dirigir al club y creo que los nombres que se manejan tienen las capacidades”, mencionó este miércoles Valenzuela.