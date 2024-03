La Generación Dorada se toma la primera formación de la Roja de Gareca

El debut de Ricardo Gareca en la banca de la Selección Chilena se producirá este viernes frente a Albania (16:45) .Por lo mismo, la tarde de este miércoles paró por primera vez una oncena titular que tuvo como protagonistas a los referentes de de la Generación Dorada.

Es que si bien el DT tomará la decisión el día del encuentro, lo cierto es que este miércoles utilizó a Claudio Bravo, Mauricio Isla, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas entre los titulares, en un esquema de un 4-2-3-1.

Frente a tal escenario, el portero del Betis volverá a defender los tres palos del arco nacional; Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz y Gabriel Suazo custodiarán la última línea, luego los volantes Rodrigo Echeverría y Marcelino Núñez se pararán en la línea de corte; Alexis Sánchez será el hombre encargado de distribuir el juego y será acompañado por Víctor Dávila en la banda derecha y Darío Osorio por la izquierda; para dejar sólo en la delantera a Eduardo Vargas.

“Se nota la experiencia que tiene Ricardo en selecciones, su forma de manejar el grupo, de trabajar, maneja mucho el tema estadísticos para poder mejorar en defensiva y ofensiva”, aseguró Suazo en rueda de prensa.

No obstante, el jugador del Toulouse advirtió que necesitan tiempo para aplicar la idea de su nuevo estratega. “Esto es un proceso, por lo que es difícil establecer todo lo que nos pide en tan pocos días pero estoy seguro que -poco a poco- vamos a entender su ideología de juego”.

El formado en Colo Colo también relató cómo es el ambiente que viven dentro de la concentración y aseveró que “estamos felices por lo que estamos sintiendo dentro de la cancha, la intensidad que hay en cada entrenamiento y cómo nos sentimos en el día a día”.

Por último, Suazo relató cómo se lesionó Guillermo Maripán y se atrevió a dar un diagnóstico de su gravedad. “Se paró el entrenamiento por lo del Memo, que es una persona positiva, volverá en el corto plazo, no fue nada grave. Somos cercanos, estamos hablando siempre por jugar en la misma liga, me alegro que no haya sido grave y se recupere luego para volver de la mejor forma”, concluyó.