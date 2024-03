¿Provocación o rigor geográfico? El anuncio de Cerro Porteño que alude a Las Malvinas y hace estallar a Argentina

Argentina estalla. Este lunes, la Conmebol realizó el sorteo de los grupos en la Copa Libertadores. Cerro Porteño no enfrentará a ningún cuadro transandino. El equipo paraguayo cayó en el lote A, junto al campeón defensor, Fluminense, Alianza Lima y Colo Colo. Aún así el club asunceño incurrió en una acción que provoca controversia al otro lado de la cordillera.

En el anuncio que realiza a través de sus redes sociales, el club azulgrana publica a sus rivales. Quizás con el afán de contribuir a la educación, lo hace situando los respectivos escudos en el mapa de Sudamérica. Hasta ahí, no hay problema alguno. Cada uno aparece correctamente asociado a su respectivo país.

¿Qué tiene que ver Argentina?

La controversia que involucra a Argentina tiene que ver con un detalle que se advierte al realizar una mirada general al mapa en que están situadas las insignias. La representación está en inglés, aunque el revuelo no tiene que ver con lo idiomático, sino con la denominación que recibe un territorio particularmente sensible para el país vecino. En la imagen aparecen las Falklands Islands, con la correspondiente precisión de que se trata de una porción de tierra británica, y no las Islas Malvinas, como los transandinos siguen reivindicándolas.

El detalle no pasó inadvertido para los hinchas, quienes reaccionaron con furia, dejando fuertes mensajes en contra del club y respecto de su magnitud e importancia a nivel continental. “Las Malvinas son argentinas y ustedes son el equipo chico de Paraguay”, se lee en varias ocasiones. Hay otras manifestaciones mucho más intensas y groseras para graficar molestia. “Nunca serán Olimpia”, les enrostra otro, en alusión al equipo más ganador de ese país y archirrival cerrista.

La prensa argentina tampoco dejó pasar el detalle. “Son argentinas, muchachos”, tuiteó, por ejemplo, el diario deportivo Olé, aunque, naturalmente, sin entrar en la dinámica en la que ingresaron los aficionados.

Tal como ocurrió con la publicación original, la mención en la cuenta oficial del medio de comunicación provocó diversas reacciones tanto en respuesta a los paraguayos como algunas precisiones en materia geográfica que apuntan a la forma en que se resolvió el conflicto bélico que ocurrió en 1982.