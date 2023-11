“La trata de asfixiar con sus manos, tapándole la boca y la nariz”: los fuertes cargos con que la fiscalía insistió en la prisión preventiva para Jordhy Thompson

Jordhy Thompson está libre. La Corte de Apelaciones resolvió en su favor la presentación de su defensa para revocar la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre el jugador de Colo Colo, formalizado por femicidio frustrado y desacato en la causa por las agresiones en contra de su pareja, Camila Sepúlveda.

El Ministerio Público, en todo caso, no retrocedió en el tenor de las graves acusaciones en contra del jugador albo, que, naturalmente, se contraponen a las razones que expuso la defensa del futbolista, postura que terminó validando el tribunal de alzada.

La fiscalía insiste

Pamela Valdés, jefa de Asesorías Jurídicas de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, estableció la postura del ente persecutor. “El día de hoy, la defensa recurrió de la resolución del 14º Juzgado de Garantía, que otorgó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado Jordhy Thompson”, detalló la jurista, después de la audiencia y antes de que se conociera la resolución del tribunal de alzada.

“Nosotros, como Ministerio Público, formalizamos por los delitos de femicidio frustrado y desacato y eso es lo que hoy se discutió. En el fondo, el señor defensor representó argumentos en este caso para cuestionar presupuestos materiales de ambos ilícitos”, amplió.

“La verdad es que este tipo de casos es complejo porque de lo se trata es de hacer un juicio de valoración contra la misma víctima. Y la verdad es que presentó audios, unas fotografías, pero no van al hecho. Al hecho mismo, qué ocurrió ese día. Eso es lo que a nosotros, como Ministerio Público, nos parece central”, estableció. “Acá no podemos ver lo que la víctima hizo anteriormente, si se desistió o no se desistió de una denuncia o posteriormente. Si mandó o no mandó audios. Pero lo concreto es lo que hizo ese día el señor Thompson. En ese caso, que fue agredirla en distintas partes de su cuerpo, cabeza, y lo más importante en este caso, por lo que está formalizado, es que la trata de asfixiar con sus manos, tapándole la boca y la nariz”, especifica.

“Eso, por supuesto, para nosotros, no puede ser atendido como lesión, sino, por el contrario, efectivamente, él quería terminar con la vida de la víctima”, ahonda la profesional.

En relación a las distintas versiones que han circulado en las últimas horas, respecto de videos de la víctima, Valdés fue enfática. “Con respecto a ello, se abrió una causa, que la lleva la fiscal Valeria Gómez, con respecto a la filtración de los videos de esta misma víctima. Ella está siendo presionada de distintas partes y es nuestro deber el resguardar a las víctimas en este caso”, sostuvo.

“Nosotros insistimos en que él es peligroso para la seguridad de la víctima. Ya no es una agresión, son reiteradas. Él ha estado en tratamiento sicológico. Al parecer, esto no ha mediado su actitud. Nosotros tenemos el deber de proteger a las víctimas, sobre todo de violencia de género. Esperamos que se confirme la resolución, pero de no confirmarse, y de determinarse otra medida cautelar, vamos a seguir instando, a seguir con esta causa por los delitos ya mencionados. Nuestro compromiso es con la víctima, por supuesto y con todas las victimas de violencia contra la mujer”, concluyó.