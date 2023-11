Los videos del día de la agresión que sitúan a Jordhy Thompson en el departamento de Camila Sepúlveda

A medida que pasan los días siguen surgiendo nuevos antecedentes de caso de violencia intrafamiliar que protagonizó Jordhy Thompson, quien actualmente cumple prisión preventiva en el penal Santiago 1, imputado por la Fiscalía por el delito de femicidio frustrado contra su ex pareja Camila Sepúlveda.

ADN.cl publicó los videos de las cámaras de seguridad del edificio, en donde se registraron los hechos de violencia por los que el jugador de Colo Colo fue acusado. En las imágenes se aprecian las llegadas y su hora del futbolista y su expareja al departamento donde ocurrieron los hechos el pasado domingo 5 de noviembre.

El volante arribó al edificio a las 22.11 horas, caminando y mirando su teléfono en todo momento. Mientras que la joven regresa a las 23.08, ratificando la tesis de que Thompson ya se encontraba ahí. El mismo medio cita la querella y detalla cómo comenzó la presunta agresión. “El día 6 de noviembre del presente año, aproximadamente a las 00:00 horas llegué a mi domicilio (…). En instantes que me encontraba en mi pieza, llega mi conviviente y querellado don Jordhy Eduardo Thompson Dávila, en evidente estado de ebriedad, molesto, comienza a increparme, preguntándome si me ‘había acostado con otras hueones’, mientras se me acercaba. Al solicitarle de que no se acercara más, el querellado me empuja, cayendo en la cama, mientras me gritaba ‘por qué te gusta que me ponga así, agresivo’”.

Estas imágenes salen a la luz a menos de un día de la revisión de las medidas cautelares del jugador del Cacique, procedimiento que llevará a cabo la Corte de Apelaciones de Santiago tras la solicitud de su defensa, medida que busca cambiar la prisión preventiva por una medida de menor intensidad.

Los detalles

El 6 de noviembre, tras ser formalizado por los delitos de femicidio frustrado y desacato, el tribunal aceptó la petición de la Fiscalía y dejando al deportista tras las rejas durante los 45 días que se determinó como plazo de investigación.

La fiscal Patricia Villablanca detalló los hechos denunciados en la audiciencia, entregando crudos detalles. “El día 6 de noviembre de 2023, aproximadamente a las 0.05 horas en el domicilio (se omite dirección), el imputado Jordhy Eduardo Thompson Dávila, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, comienza, por el motivo de celos, una discusión con su conviviente, la víctima, Camila Sepúlveda, a raíz de la cual la insulta para, en un momento dado, abalanzarse sobre ella para tirarle el pelo y gritarle ‘te odio’, tomándole la cara y propinándole golpes de puño en el brazo izquierdo. La víctima, con gritos, comienza a pedir ayuda”. Y añadió: “La toma del cuello y comienza a asfixiarla, mientras le grita, ‘te odio, te odio, m… c…”.