“Es aclamada por millones de aficionados”: en China alucinan con la historia de la tenimesista chilena Tania Zeng

La tenimesista Tania Zeng ya se ganó un lugar en la memoria de los millones de chilenos que vieron en vivo y por televisión su actuación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Una fama que, literalmente, trascendió las fronteras del continente. Así quedó de manifiesto en el largo reportaje que le dedicó el diario South China Morning Post, el medio escrito más importante de la exótica Hong Kong, la región administrativa especial de la República Popular China, el país de origen de la deportista de 57 años.

Bajo el título “La jugadora china de tenis de mesa que es aclamada por millones de aficionados en los Juegos Panamericanos”, el medio hongkonés relata la historia de vida de la atleta que le dedicó su amor al país más al sur del mundo tras su victoria sobre la dominicana Eva Peña: “Yo soy chilena... por eso vivo acá”.

En su bajada, la nota periodística destaca que la Zeng, “después de dejar China para ir a Chile en 1989, Zeng Zhiying se mantuvo enseñando tenis de mesa a niños locales y ahora juega para el equipo nacional”. Así como también el diario confirma su puesto 147° del ranking mundial.

Y es que el relato de la atleta Team Chile está directamente relacionado con la situación geopolítica que ha vivido el país más poblado del mundo, según los datos proporcionados por la página de la CIA.

“Zeng Zhiying dejó China solo para emprender una aventura en Chile en 1989. Mientras su país natal hervía con protestas callejeras que llevaron a la represión de la Plaza de Tiananmen ese año, ella permaneció en la nación sudamericana, cerca del desierto de Atacama, trabajando para hacer que el deporte creciera allí”, se lee en el artículo.

Y agrega que “unos 34 años después, Zeng, o Tania, como la llaman los chilenos, de 57 años, ya no está sola. Tiene una familia y millones de fanáticos animándola en los Juegos Panamericanos de Santiago”.

La atleta hizo noticia, tanto en China como en el país que la acogió, tras vencer 4-2 a la dominicana Eva Peña en su primer partido en el torneo individual femenino, el 30 de octubre pasado, después de remontar un 0-2 con triunfo en cuatro juegos consecutivos.

“La abuela del tenis”

Una actuación que dio a conocer una de las grandes biografías de la competencia y que, además, tocó de lleno a los miles de personas que llegaron al Centro de Entrenamiento Olímpico de Santiago, tal como quedó retratado en el Morning Post.

“Vine a ver a la abuela del tenis de mesa”, dijo el aficionado chileno de 14 años Gustavo Ibarra antes del choque de octavos de final de Zeng con la estadounidense Lily Ann Zhang. “Todos en este país quieren verla ganar. Ella es tan humilde”.

Incluso, el medio asiático resaltó que “el presidente de Chile, Gabriel Boric, es otro de los nuevos fanáticos de la tenista de mesa que la sigue por televisión… ‘¡Enorme!’, escribió en sus redes sociales después de la victoria chino-chilena”.

Un ejemplo de vida

Porque la historia de Zeng no dejó indiferente a los orientales. Así queda de manifiesto en la nota del diario de Hong Kong que detalló la manera en que la deportista arribó a tierras nacionales.

“Zeng, quien tiene dos hijos, pero ningún nieto, ha vivido la mayor parte de su vida en Iquique, una ciudad cerca del desierto de Atacama, 1.800 kilómetros al norte de Santiago, la capital de Chile. Después de enseñar este deporte a niños locales durante años, inició un negocio y lo convirtió en su principal fuente de ingresos hasta hace poco”, confirmó el medio.

Así también sostuvo que “jugar tenis de mesa como profesional solo se le pasó por la cabeza durante la pandemia de Covid-19. Rápidamente llegó a la selección nacional de Chile y ahora espera ser parte de ella para los Juegos Olímpicos de París el próximo año. Zeng se encuentra actualmente entre las 150 mejores jugadoras de tenis de mesa del mundo”.

Y aunque Tania no pudo vencer a la estadounidense Lily Ann Zhang en los octavos de final, su verdadero ejemplo trascendió más allá del medallero de los Panamericanos.

“Estoy luchando con todo lo que tengo y la afición está ahí para mí ahora. Me siento muy confiada. Competir a un nivel tan alto es algo nuevo para mí. Yo ganoo pierdo. Algunas cosas salen un poco mal. Pero la gente me apoya igual. Realmente no esperaba nada de esto. Vine aquí porque me invitó la asociación de tenis de mesa de Arica, en el norte. Luego me mudé a Iquique y allí hice mi vida. Soy chilena, sin duda”, dijo Zeng en “un español fluido que aprendió de las telenovelas”, según reza la nota del medio asiático.