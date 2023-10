La gran apuesta de Tania Zeng después de su participación en Santiago 2023

Tania Zeng finalizó su participación en singles en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 bajo una ovación de pie del público que repletó el Centro de Entrenamiento Olímpico para ver la actuación de la tenimesista de 57 años. Y si bien cayó por cuatro sets a cero ante la estadounidense Lily Ann Zhang, 35 del mundo, se fue con buenas sensaciones.

“Enfrenté a una rival súper difícil. Yo la he visto a ella, estuvo hace poco en Cuba y jugué contra ella. Me preparé para tener una posibilidad de ganársela. Yo creo que luché y di todo de mí, el público me apoyó un montón y sentí mucha confianza. Yo dije gane o pierda, la gente me va a apoyar igual”, expresó. Y agregó: “Es muy emocionante que la gente me quiera tanto. Entonces, estoy feliz”.

La deportista también se mostró muy feliz por los elogios de la gente y del propio Presidente de la República Gabriel Boric, quien destacó en su cuenta de X la actuación de la deportista nacida en China y nacionalizada chilena. “No lo esperaba, mi familia me avisó. Yo en las redes sociales no me manejo. Quedé sorprendida. La gente me quiere y me manda muchos mensajes positivos. Los sentí muy cerca mío. Estoy muy feliz”, manifestó.

La siguiente meta

Sobre su relación con el tenis de mesa, Tania Zeng entregó una profunda reflexión. “El deporte es una competencia, pero nosotros tenemos que tener una salud sana. Uno gana o pierde, no importa eso. Esa es la competencia. Hay que seguir, porque siempre va a haber una meta. El deporte para mí es mi máximo, porque me siento feliz todos los días. Ahora perdí, voy a estar triste un ratito y luego se pasa”, sostuvo.

En cuanto a su próximo objetivo, la 147 del mundo cree en grande. “Mi próxima meta es clasificar a los Juegos Olímpicos. Todo se puede”, adelantó.

En tanto, sobre su meta más cercana en los Juegos Panamericanos, donde aún le queda la competencia por equipos, se muestra optimista. “La Paulina con la Daniela ya tienen sus medallas. En estos Juegos agarraron mucha confianza. Yo también tuve mis buenos momentos y creo que estamos parejos, por lo que se puede pelear por una medalla”, sostuvo.