En Dinamarca sufren con el triunfo de Nicolás Jarry en Wimbledon: “Rune es un fracaso monumental”

Nicolás Jarry (143°) fue uno de los protagonistas de la primera jornada del cuadro principal de Wimbledon. El chileno eliminó a Holger Rune (8°), por parciales de 4-6, 4-6, 7-5, 6-3 y 6-4.

La victoria del nacional fue una de las grandes sorpresas en el inicio del tercer Grand Slam del año, algo que fue destacado por la prensa internacional. En Dinamarca, por ejemplo, sufrieron ante la eliminación de “la estrella danesa del tenis”.

El diario Ekstra Bladet lamentó la caída del escandinavo y tituló: “Colapso en Wimbledon”. “¡¿Eso es simplemente una mentira?! Holger Rune ganaba por dos sets, pero perdió la ventaja y salió con fuerza en la primera ronda de Wimbledon”, añadió.

El medio también destacó una mala marca que dejó la derrota. “Un comienzo prometedor terminó en un colapso total. Su aventura en Wimbledon terminó antes de que realmente despegara. Fue una especie de montaña rusa. En el mal sentido”, indicó.

“La derrota en primera ronda es su peor resultado en Wimbledon desde 2022. Debe ser una dosis de realidad para Holger Rune. Y ojalá pueda aprender de ello“, sentenció.

Cuestionamientos a Rune en Dinamarca

B.T., otro medio danés, no solo realizó las respectivas notas sobre la eliminación del representante danés, sino que publicó una columna denominada como ‘El Veredicto de BT’: “No, no, no. Holger Rune en un fracaso monumental”, tituló.

“En una olla a presión a más de 33 grados en Londres, Holger Rune se desplomó por completo ante el ex jugador del top 20 Nicolás Jarry de Chile”, comenzaron escribiendo. “La estrella danesa del tenis comenzó con un estilo superior (…) pero tuvimos que vivir un drama repugnante en cinco sets”, continuó.

El medio escandinavo siguió con su análisis en la misma línea: “Y en los últimos tres sets, Holger Rune parecía completamente desanimado ante el chileno, número 143 del ranking mundial. Fue profundamente preocupante, y el fracaso parecía inevitable al final. Un fracaso monumental para el danés”, añadió.

El diario también detalló las complejidades que ha vivido Jarry con la neuritis vestibular, situación con la que aprovechó de ironizar con la caída de Rune. “En general, ha recibido un duro golpe en el sanador, el chileno. Toda la temporada ha estado luchando contra un virus en el sistema nervioso que lo ha retrasado bastante, y entre otras cosas, ha afectado su visión. Pobrecito, casi se le podría desear el triunfo. ¡Casi!"

“Ahora Holger Rune puede elegir pasar el martes animando a sus compatriotas August Holmgren y Clara Tauson desde las gradas. Pero me pregunto si la estrella del tenis danesa estará en el primer vuelo que sale de Londres. Hay que pensarlo bien“, sentenció para cuestionar al tenista danés.

La Cadena SER, de España, destacó el triunfo del chileno junto a otras sorpresivas caídas. “Medvedev, Rune y Tsitsipas ‘limpian’ el cuadro de Alcaraz con tres derrotas inesperadas en Wimbledon”, tituló.

Jarry podría enfrentarse a Carlos Alcaraz (2°) en unos hipotéticos cuartos de final, por lo que catalogaron todos los batacazos como “buenas noticias”. “Nicolás Jarry, actual 143º del mundo y procedente de la ronda previa, sorprendió a un Holger Rune que llegó a pedir asistencia médica en una pierna y al que le remontaron dos sets para el 4-6, 4-6, 7-5, 6-3 y 6-4 final. El noruego podría haberse cruzado en cuartos de final con Alcaraz, pero de nuevo, su eliminación ‘facilita’ el cuadro del murciano hacia la final”, cerró el medio hispano.