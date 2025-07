La delicada revelación de Mauricio Pinilla sobre su depresión y adicciones: “Quise quitarme la vida”

Mauricio Pinilla se sinceró y recordó un complejo momento personal, probablemente el más duro de su vida. El otrora delantero entregó detalles sobre los problemas de salud mental que sufrió y que incluso lo hicieron pensar en el suicidio.

El campeón de América en 2015 realizó una reveladora confesión en el programa Sin editar de YouTube, de Pamela Díaz: “Estuve con una depre súper grande, con crisis de pánico. Entraba al estudio y me bajaba la crisis de pánico, y no podía trabajar”, recordó.

“Se me aceleraba el corazón, las manos me sudaban, se me apretaba la cabeza. Me preguntaban algo y no podía hablar, no podía expresarme, no me salían las palabras. Hubo muchos programas en los que llegaba al canal y me tenía que ir a la casa”, continuó el exdelantero formado en Universidad de Chile.

“Chupaba solo en casa”

Pinilla detalló los problemas que provocó la separación su exesposa Gissella Gallardo. “Lloré un montón, sufría porque estaba perdiendo mi vida. Me veía lejos de los niños, no me pescaban, yo no los pescaba a ellos, no tenía contacto físico con ellos. Me estaba volviendo loco”, indicó.

También se refirió a las dificultades en torno al alcoholismo y adicción que sufrió, que profundizaron sus problemas de salud mental. “Se me juntó todo, me porté como el pi… Estuve haciendo cosas que no tenía que hacer, me aislé, me encerré con mi mamá que tenía cáncer de laringe, no salía, no hacía vida social. Me ponía a chupar solo en la casa” señaló.

Ahí fue cuando reveló sobre los momentos en los que pensó en el suicidio. “Lo sufrí mucho, llegué a momentos en que quise quitarme la vida. Un día dije, ‘quiero recuperar a mi familia, quiero recuperar a mis cabros chicos, quiero dar vuelta la página’ y me pagué el tratamiento”, sentenció.