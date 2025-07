Lautaro Martínez explota contra un compañero tras la derrota del Inter: “Quien no quiera quedarse, que se vaya”

Fluminense dio el gran golpe de la jornada en el Mundial de Clubes. El Tricolor superó por 2-0 al Inter de Milán y se metió en los cuartos de final del certamen. Fue una dolorosa caída para el subcampeón de la Champions League, que se despidió.

El conjunto italiano sintió el impacto. Tras el encuentro, el capitán Lautaro Martínez se refirió a la eliminación del torneo que se disputa en Estados Unidos. “Duele porque venimos de muchos golpes. Era el último objetivo que teníamos con las pocas fuerzas que nos quedan, las pocas piernas... Lo dejamos todo, yo primero, en cada entrenamiento. Lo siento mucho, no quiero perder. Lo siento por el grupo”, comenzó señalando el ariete en DAZN.

No obstante, en ese momento fue cuando el Toro lanzó un potente mensaje para uno de sus compañeros: “Pero hay una cosa que quiero decir: hay que querer estar aquí. Aquí luchamos por objetivos, así que el mensaje es claro: quien quiera estar con nosotros se queda; quien no quiera, se va”, complementó.

Martínez fue consultado sobre si se refería a alguien en particular, pero lo negó. “No, en general. No voy a dar nombres. Estamos aquí para hacerlo todo, pero vi muchas cosas que no me gustaron. Como capitán, como líder de grupo, y luego está el entrenador, pero tengo que decirlo porque así soy. Estoy en un bando o en el otro: quiero luchar por los objetivos porque somos un gran equipo, hemos vuelto a la cima y quiero seguir. Así que el mensaje es claro: quien quiera quedarse y seguir luchando por cosas importantes, que lo haga; si no, adiós”, indicó.

"EL MENSAJE ES CLARO: EL QUE QUIERA QUEDARSE CON NOSOTROS, SE QUEDA; EL QUE NO QUIERA QUEDARSE, DEBE IRSE"



🌶️ Lautaro Martínez tras la eliminación de Inter en el Mundial de Clubes ante Fluminense



El presidente del Inter se sumó a las críticas

Sin embargo, posteriormente se reveló el nombre del apuntado por Lautaro Martínez: Hakan Çalhanoglu. De hecho, fue el propio presidente Giuseppe Marotta quien evidenció lo ocurrido con el turco.

“Hasta la fecha, nadie ha expresado este deseo (de salir). Imagino que se refería a Çalhanoglu, con quien hablaremos y resolveremos el asunto de la mejor manera. El club comparte su atractivo; es el espíritu ganador el que nos puede llevar lejos”, dijo en DAZN, en primera instancia, el mandatario del cuadro lombardo.

“Siempre debemos agradecerle lo que ha hecho; hoy comienza oficialmente el mercado de fichajes y debe haber posiciones fuertes. De momento no nos ha demostrado nada, pero estamos dispuestos a escucharlo, al igual que a los demás. Por ahora, nadie ha dicho que quiera irse; las pilas se han agotado; se ha gastado más energía mental de la que a menudo no estamos acostumbrados”, añadió.

No obstante, después, Marotta fue más tajante: “Antes que nada, reitero que quedar segundo no es un fracaso deportivo. Muchos de nuestros competidores no lo han logrado. La intervención de Lautaro, incluso en un momento clave, es emotiva y significativa del papel del capitán, y tiene el deseo del equipo de dar siempre lo mejor de sí mismo y generar el sentido de pertenencia. Cuando un jugador muestra el deseo de irse, se le abre la puerta de par en par. Este discurso se refiere a Çalhanoglu, con quien hablaremos explícitamente la próxima semana. Si se eligen dos caminos diferentes, lo haremos. Por ahora no hay requisitos previos. Lautaro se refiere a dar siempre lo mejor de uno mismo en un deporte de equipo”, dijo en SportMediaset.

Luego de una temporada en la que fue clave para alcanzar la final de la Champions, el turco no ha jugado ningún minuto en el Mundial de Clubes. “Hakan Calhanoglu se sometió a una resonancia magnética de su pierna derecha en Seattle, donde el equipo se está entrenando para el Mundial de Clubes. Las pruebas revelaron una distensión en el sóleo de la pierna derecha“, indicó su parte médico el pasado 25 de junio. Pese a su lesión, las declaraciones de Martínez encendieron las dudas en Europa sobre la verdadera situación del volante.