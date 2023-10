La historia de Tania Zeng, la tenimesista nacida en China que ilusiona a Chile con una medalla

La vida de Tania Zeng (57) dio un vuelco inesperado durante los últimos años. Nació en China, pero hace algunas décadas está instalada en Iquique. Reconoce el norte de Chile como su tierra. Se dedicaba al comercio. Esa era su vida. También la crianza y los quehaceres diarios de una ciudadana común. Hasta que decidió hacer las pruebas selectivas para la selección de tenis de mesa. Ese día, todo cambió.

“Para mi ha sido todo muy nuevo. Con mi edad, a esta altura de mi vida, entrar a competir al alto rendimiento, con profesionales, es algo nuevo. Estoy feliz de estar acá y poder participar a este nivel”, explica a El Deportivo.

La historia de Zeng no es similar a la del resto de los deportistas. Siempre practicó tenis de mesa, pero pensaba que era demasiado tarde para poder competir a nivel profesional. Quizás ni siquiera se le pasaba por la cabeza. Pero jugando con sus amigos se convenció de que con su nivel podría hacer algo bueno. Fue sin muchas expectativas a probarse. Hoy busca una medalla panamericana.

“Cuando llegué a Chile, no competí por temas familiares. Me dediqué a otro rubro, el comercial. Después una se casa, tiene hijos y no tuve tiempo de jugar. Pensándolo ahora, pude haber entrado mucho antes. Por suerte nunca es tarde”, señala entre risas.

La conversación entre Tania Zeng y La Tercera se da en la Villa Panamericana, donde aloja durante sus días en Santiago. La deportista cuenta que viene de un entrenamiento con el equipo nacional. El objetivo que tienen como grupo en los Juegos está claro. “Tenemos la expectativa de ganar una medalla de oro. Va a ser difícil, porque Brasil y Puerto Rico tienen jugadores que están muy adelante en el ranking mundial. Todo eso no significa que no podamos ganar”, enfatiza.

Tania Zeng va en busca de una medalla en Santiago 2023. Foto: Foto: ITTF Americas

El tenis de mesa en el país va en alza. Ella lo ha experimentado en la interna. “Vamos a luchar. Hace poco en Cuba jugamos un panamericanos especifico y salimos terceros. Estuvimos cerca de la final y ahora iremos por ello”, suma. La localía puede ser un factor para los competidores.

Además, la nacida en China, establece sus metas individuales. “Personalmente quiero llegar a semifinal. En mi último torneo llegue a cuartos de final. Ahora busco avanzar más allá. Si entro a eso, podría soñar con la medalla. Pero voy paso a paso”, establece.

Incluso se da el tiempo de destacar la relación que hay entre los atletas nacionales y extranjeros. “Estamos muy cómodos aquí. Hay varios atletas a quienes conocemos desde antes. Nos vemos y bromeamos. Tiramos la talla, somos amigos y todo es risas. Pero por dentro todos pensamos que vamos a competir, a luchar. Hay que aguantarse”, señala.

Siempre en competencia

Tania Zeng se adaptó rápidamente a la dinámica de la selección chilena. Antes de entrar al grupo se imaginó un escenario complejo de socialización, pero todo se le dio de forma positiva. Es su lugar en el mundo. “Cuando entré me hice a amiga de todos. Pensé que sería difícil, pero son amables y cercanos. Tiramos la talla y hablamos técnicamente del tenis de mesa. Como yo tengo más años y entiendo el rubro, se da todo de muy buena forma”, relata.

Su vida es distinta a la que llevaba hace algunos años. Ahora viaja mucho y debe concentrarse en las competencias. Sin embargo, continúa en la región de Tarapacá, un lugar al que define como su hogar. “Sigo viviendo en el norte, pero cuando hay competencias vengo días antes (a Santiago), para entrenar y prepararme de cara a las competencias. A mi me gusta el norte, por el clima. Es muy bueno. He vivido casi toda mi vida allá, mis hijos nacieron en ese lugar. Soy de Iquique, la tierra de campeones”, expresa con orgullo.

Junto a eso, describe como se mantiene activa mientras no está entrenando o compitiendo con la selección. “Allá yo juego en un club. Entreno con muchos jóvenes y niños. Hay mucha gente buena. Practico todo los días y los fines de semana hay campeonatos. El sudamericano va subiendo el nivel. En poco tiempo aparecerá más gente. Estando dentro del rubro creo que aparecerán más jugadores”

También realiza un diagnóstico de su deporte. “En este momento el tenis de mesa chilenos tiene muchos jóvenes. Están a buen nivel. Yo los he visto luchar mucho, entrenan en Europa y juegan ligas allá. Siento que tenemos futuro. Jugadores hay”, indica.