Tania Zeng debuta a los 57 años con una espectacular remontada en el tenis de mesa panamericano

Sin duda que la historia de Tania Zeng será una de las más recordadas de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Hoy la tenimesista de 57 años escribió un nuevo capítulo al ganar en su estreno en los singles en la competencia que se lleva a cabo en el Centro de Entrenamiento Olímpico. Un momento emotivo y digno de admiración.

Con un juego defensivo, muy atípico en estos tiempos, la jugadora nacida en China dio vuelta dos sets en contra para llevarse el partido por 4-2 ante la dominicana Eva Peña Brito, de 28 años, con parciales de 7-11, 5-11, 11-6, 11-7, 11-5 y 11-8 para festejar una victoria emocionante.

La chilena comenzó algo errática y le costó asentarse. Sin embargo, luego prácticamente no cometió errores y terminó siendo una verdadera muralla para su rival, que encontró respuesta a todos sus tiros de parte de la jugadora nacida en Asia. Así, el duelo se le simplificó mucho a la representante local, quien cerró de manera magistral su victoria.

“Yo pienso que nunca es tarde cuando hacemos cualquier, cosa nunca es tarde. No pienso en mi edad, no, eso no es razón para dejar de hacer deporte”, expresó tras su victoria.

“El deporte lo tiene que hacer todo el mundo, es muy bueno para lo mental. Yo estoy jugando gane o pierda”, añadió.

Una historia increíble

Nació en China, pero hace algunas décadas está instalada en Iquique. Reconoce el norte de Chile como su tierra. Se dedicaba al comercio. Esa era su vida. También la crianza y los quehaceres diarios de una ciudadana común. Hasta que decidió hacer las pruebas selectivas para la selección de tenis de mesa. Ese día, todo cambió.

“Para mi ha sido todo muy nuevo. Con mi edad, a esta altura de mi vida, entrar a competir al alto rendimiento, con profesionales, es algo nuevo. Estoy feliz de estar acá y poder participar a este nivel”, explicó en entrevista con El Deportivo.

Siempre practicó tenis de mesa, pero pensaba que era demasiado tarde para poder competir a nivel profesional. Quizás ni siquiera se le pasaba por la cabeza. Pero jugando con sus amigos se convenció de que con su nivel podría hacer algo bueno. Fue sin muchas expectativas a probarse. Hoy busca una medalla panamericana.

Rápidamente destacó a nivel internacional y este año tomó uno de los cupos panamericanos. Hoy, a los 57 años, celebra su primera victoria en Santiago 2023.