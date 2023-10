Maggie Mac Neil, la nadadora récord de Santiago 2023: “Estoy muy feliz por la atmósfera de estos Juegos”

La actuación de Maggie Mac Neil en Santiago 2023 fue incluso más allá de lo esperado. Algo no menor si se piensa que la canadiense aterrizó en Chile como triple medallista olímpica en Tokio 2020 (oro en los 100 metros mariposa) y como uno de los rostros principales de Panam Sports. Sin ir más lejos, su figura aparece en la mayoría de la publicidad del evento y en varias estaciones del metro de la capital.

Reconocimientos más que merecidos, ya que tras cinco días de competencias, abandonó el renovado Centro Acuático del Estadio Nacional con cinco medallas de oro, una de plata y otra de bronce. Reinado absoluto en la piscina, que será un claro impulso para su participación en París 2024, donde a diferencia de Tokio, llegará como una referencia planetaria.

Fue justo tras su última presea dorada (posta 4x100 combinada) que El Deportivo pudo consultarle a la nadadora de 23 años sobre su experiencia en estos Juegos Panamericanos, su paso por Chile y el futuro próximo. Cuenta además, que no abandonará el país de inmediato, ya que se quedará junto a su madre para conocer. “Estoy emocionada por conocer más”, confiesa.

Su semana en Santiago

La zona mixta del Centro Acuático ya no está repleta de periodistas. De hecho, todo lo contrario. La mayoría dejó las instalaciones tras la heroica plata de Kristel Köbrich en los 1.500 metros y solo un puñado espera el final de las últimas dos pruebas del día (y de la disciplina). Principalmente provenientes de Brasil, ya que Guillerme Costa, campeón de los 1.500 masculinos, aún no sale a hablar con sus compatriotas.

Pero no es el único protagonista que falta por aparecer para hablar con los medios. Maggie Mac Neil también lo hará, aunque lejos del tumulto de brasileños que espera a Costa. Ahí es donde El Deportivo logra conversar con ella. Tiene en el cuello la última de sus cinco medallas de oro conseguidas en Santiago y ya no está con traje de baño ni gorra. Tiene el buso de Canadá y sus característicos lentes ópticos.

(Foto de Daniel Apuy/Santiago 2023 vía Photosport)

Al ser consultada por su experiencia en la capital, es honesta. “Honestamente no he podido ver nada aún. Ahora pasaré unos días con mi mamá aquí, así que estoy emocionada de poder ver más. Pero en general he estado muy feliz, principalmente por los resultados y por la gran atmósfera de estos Juegos”, confiesa la atleta nacida en China y adoptada por una familia canadiense cuando tenía un año de edad.

De todas formas, no será la primera vez que salga a recorrer en el país. Aunque no aclara qué lugares de Chile visitará tras su actuación en estos Juegos Panamericanos, Mac Neill ya hizo de turista en Santiago. Fue en enero de este año, cuando Panam Sports la trajo a grabar un spot publicitario de cara al evento. Ahí realizó un recorrido por el Cerro San Cristóbal y pudo probar comida chilena. Empanadas, mote con huesillo, pebre y unos Super 8 estaban dentro del menú.

Lo que no pudo ver en esa visita fue el nuevo Centro Acuático del Estadio Nacional, recinto que aún se encontraba en construcción, pero tras una semana en sus pasillos ya tiene una opinión. “Es genial, cuando tuve que venir en enero para las grabaciones de los comerciales de Panam Sports, no había nada construido aún, entonces es genial ver que todo se pudo unir”, confiesa.

La reina del Nacional

Oro en los 100 metros mariposa, oro en los 100 metros libre, oro en la posta 4x100 libre, oro en la posta 4x100 combinada, oro en los 50 metros libre, plata en la posta mixta 4x100 combinada y bronce en la posta mixta 4x100 libre. Ese es el balance de Mac Neil en Santiago 2023. Siete medallas, en siete pruebas disputadas la transforman, junto a su compañera de equipo Mary-Sophie Harvey, en las atletas de Canadá que más preseas han sumado en unos mismos Juegos Panamericanos, sin importar la disciplina. Además, con cinco oros se instala como la primera persona canadiense en lograr cinco victorias en un solo evento de este tipo.

Hito que admitió no tener en la cabeza al momento de competir. “No tenía ni idea de lo que era el récord. Obviamente mi objetivo principal era llevarme el oro en los 100 metros mariposa, pero en las otras pruebas siempre tuve una actitud de ‘vamos a ver qué pasa’”, aclaró en la zona mixta.

Experiencia soñada, que para ella tuvo dos momentos complejos, puntualmente al comienzo y al final del calendario. “Ganar las pruebas del primer día fue como subir un escalón y decir, tenemos que seguir así durante toda la semana, creo que eso fue crucial para todas nuestras actuaciones. También esta (miércoles) noche, porque siempre es difícil tener esto en el último día y mantener la motivación tan alta. Mostrar que podemos ir hacia adelante y ganar una prueba como esta muestra mucho de nuestro equipo y nuestra fuerza”, admitió.

Finalmente, dejó en claro que pese la cercanía con los Juegos Olímpicos de París 2024, la cita de los anillos aún no forma parte de sus pensamientos. Enfocó 100% su energía en estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023. “Honestamente no he pensado mucho en ello. Estaba muy concentrada en este evento para poder hacerlo realmente bien y ahora me tomaré unos días de descanso. Cuando vuelva a los entrenamientos ya me concentraré en eso”, cerró.