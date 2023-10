Jorge Pérez da el golpe y va a luchar por el oro en judo

Chile asegura medalla en el judo. Este domingo, Jorge Pérez (categoría -81) dio el gran golpe en la disciplina al vencer al cubano Maikel McLenzie en la semifinal. La participación del deportista nacional inició temprano y fue con un tranco ganador importante. Primero se impuso frente a Gustavo López, de El Salvador, y luego eliminó al uruguayo Alain Aprahamian.

De esta manera, luchará por ganar la presea dorada y darle un nuevo triunfo al Team Chile. De todas formas, ya tiene asegurada la medalla de plata. Su rival en la definición será el brasileño Guilherme Cesar Schimidt, que viene de ganarle al dominicano Medickson del Orbe.

Jorge Pérez celebra durante los juegos Panamericanos Santiago 2023. Foto: Juan Carlos Romo/Santiago 2023 vía Photosport

“Hace casi dos meses me lesioné la rodilla y casi me quedo fuera de los juegos. Le agradezco a toda mi familia y espero que me estén viendo. Voy a dejar el corazón y el alma en la final para ganar el oro”, declaró entre lágrimas.

En tanto, la chilena Camila Lagos (-70) no pudo ante la argentina Victoria Delvecchio; Josefa Pérez (-63) sufrió también una caída ante la transandina Agustina de Lucía, y luego en la repesca volvió a caer, ahora frente a Cindy Mera; mientras que Juan Pablo Vega (-73) cayó ante el colombiano Andrés Sandoval.