Los sentimientos del judoca Jorge Pérez tras su medalla de plata: “Hice muchas rifas para poder llegar; esto recién comienza para mí”

Jorge Pérez fue una de las sensaciones nacionales durante el fin de semana en los Juegos Panamericanos. El judoca chileno llegó hasta la final de su categoría (-81 kilos) y perdió ante el brasileño Guilherme Cesar Schmidt. Tras el combate en el Centro de Deportes de Contacto, se mostró emocionado por lo hecho. “El contrincante era el tres del mundo y me pare de tu a tu. Agradezco a las personas que estuvieron presentes y también a mi equipo de trabajo”, declaró.

En esa línea, el deportista expuso las situaciones que vivió para poder llegar a colgarse la presea. “Esto recién comienza para mí, volveré mas fuerte. Como dije temprano, estuve a un pelo de mi quinta operación. Lo di todo en mi recuperación. Tengo pena de haber perdido, pero me entregué por completo con las herramientas que tengo”, dijo.

Jorge Pérez no pudo en la final del Judo. Foto: AgenciaUNO

Además, da a conocer que solventó su preparación por sus medios. “Yo volví a entrenar por estos Juegos. Hice muchas rifas y pedí premios a muchas pymes de Punta Arenas. A ellos quiero darles las gracias, porque me ayudaron para estar acá”, afirmó.

“Tengo sentimientos encontrados, pena y felicidad. Si invierten en mi, se podrá hacer mes. Mi región lo ha hecho. Si tengo más aportes, daré más. Entreno muy fuerte y siempre busco el oro a donde vaya”, agregó.

Levantándose

En algún momento de su carrera, Pérez vio muy de lejos los resultados. Contó que pasó por momentos de alta complejidad. “Me sentí muy mal, no daba pie para adelante. Mi psicóloga me ayudó mucho. Tuve una ansiedad muy fuerte y pensé que no llegaba a los Juegos”, dio a conocer.

“Uno entrena para ganar, ninguno deportista entrena para perder. En eso suceden lesiones. A mis 24 años me he operado cuatro veces. Estoy muy agradecido de mi región, de la gente que creyó en mi”, sumó en sus declaraciones.

Finalmente, explicó que junto a su entrenador tenían un plan detallado para la última lucha de la jornada. “Con mi técnico hicimos una estrategia, pero mi rival también tuvo un plan muy bueno. Terminó como ustedes lo vieron, en una retención. Estoy triste por el resultado final, lo di todo”, cerró.