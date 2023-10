Mike Powell, una leyenda del atletismo: “Chile es el tipo de lugar donde me gustaría venir y ser entrenador; quedarme por uno o dos años”

Dos campeonatos mundiales (Tokio 1991 y Stuttgart 1993), dos veces medallista de plata en los Juegos Olímpicos y una marca insuperable hasta la fecha: el récord vigente de salto largo, con 8 metros y 95 centímetros, impuesto en 1991. Michael Powell (59) es, sin dudas, una leyenda del deporte.

El oriundo de Filadelfia recaló en la capital como invitado de honor de Panam Sports. Como era de esperar, el estadounidense tendrá el foco en el atletismo, donde Jermel Jones II, su pupilo y promesa de la disciplina buscará una medalla. En conversación con El Deportivo, Mike entrega detalles de sus primeras 24 horas en Chile y de las expectativas que tiene sobre Santiago 2023.

¿Qué impresión tiene de estos Juegos, de la organización, del nivel de la competencia?

Hasta ahora solo he estado aquí por 24 horas, pero por lo que he podido ver, toda la ciudad está comprometida e interesada en el evento. Se puede apreciar en la televisión, eso es importante. Estoy contento, mi gente se ve feliz al respecto. Estoy contento tal como están las cosas, todo se ve muy bien.

¿Cómo ha sido su estadía en estas 24 horas?

Bueno, pienso que tienen muy rica comida (ríe). He conocido a mucha gente y pude venir al evento, y pasar tiempo con Carl Lewis, Sergey Bubka, son amigos. Quiero decir, siempre es divertido porque ahora solo somos viejos competidores. Solo somos un grupo de amigos, así que es muy divertido.

¿Ha podido compartir con atletas?

No, aún no, pero estoy seguro de que lo haré. Mañana (hoy) iré a la pista de práctica porque tengo un atleta que va a competir en salto largo, así que comenzaré a ver más atletas.

¿Cómo ve la cultura deportiva del país?

Chile es el tipo de lugar donde me gustaría venir y ser entrenador; quedarme aquí por uno o dos años, generar un par de atletas y hacerlos saltar lejos. Creo que disfrutaría quedarme aquí, me encantaría.

Se ha hablado mucho de la posibilidad de que Chile organice los Juegos Olímpicos, ¿Cree que existe alguna oportunidad?

Sí, por supuesto. Eventos como este son lo que te preparan, la partida para lo que viene después con los Juegos Olímpicos. Entonces, una vez que muestras que puedes organizar eventos como este y tienes éxito, después tienes más oportunidades de conseguir los Juegos Olímpicos. Los Juegos deberían extenderse por todo el mundo. Han estado solo una vez en Sudamérica, por lo que tienen que estar aquí nuevamente.

Powell junto a Félix Sánchez, Sergey Bubka, Carl Lewis y Neven Ilic. Foto: Panam Sports.

¿Por qué decidió venir a Santiago 2023? ¿Qué lo motivó? Es un invitado de honor, pero también vino con su pupilo Jermel Jones

Ya venía, por su competencia. Estoy entrenando. Eso es lo principal. Antes de llegar le dije ‘¡Genial, vámonos! Los vamos a derribar’. También esta es la parte divertida; ir a fiestas, salir y hacer todas estas cosas porque ya no soy un atleta.

¿Cómo lo proyecta?

Creo que le irá bien. Creo que definitivamente obtendrá una medalla. Definitivamente. Quedó segundo en el Campeonato Nacional y luego quedó séptimo en el Campeonato de Estados Unidos, pero aun así aprendió. Saltó 8.10 metros, pero él saltará sobre esa marca aquí. Y luego, para el próximo año, el objetivo es llegar a 8.40 metros. Él está bien.

¿Cómo es el Mike Powell entrenador?

Divertido. Me gusta entrenar de la forma en que quiero que me entrenen a mí, porque si te diviertes, no te importa trabajar duro. Entonces, trato de hacer eso con todo. Intento divertirme con todo lo que hago.

¿Qué intentas transmitir a los atletas jóvenes?

Divertirse. Sí, diviértete. Quiero decir, obviamente, trabaja duro, ponte metas, pero hay que disfrutarlo. Y luego, lo único es que tienes que creer. Tienes que creer que puedes ser Carl (Lewis). Yo tenía que creer que podía vencerlo si quería vencerlo. Y ahora, le digo a mi saltador, le digo a la gente que está haciéndolo ‘¿Por qué crees que estamos haciendo esto? No estoy haciendo esto para tener suerte. Estoy intentando que esto suceda’. Entonces hay que pensarlo. Tienes que decirlo, sentirlo. Conviértelo en un objetivo real. Entonces, es como si tuvieras que estar dispuesto a esforzarte.

¿Cree que algún día su marca será sorprendida? Sobre todo, teniendo en cuenta los avances en tecnología y salud y cómo afectan al alto rendimiento.

¿Mi récord mundial? En algún momento me superarán.

Aunque, por ahora, están lejos.

Sí, al menos se están acercando un poco más. Pero dije: 32 años es suficiente. Es hora de que alguien me supere. Es la hora.

¿De todas sus hazañas en el deporte, con cuál momento se queda?

Cuando rompí el récord mundial, fácilmente. Porque para mí era más que una simple competición, era mi vida. Estaba luchando por mi vida. Yo estaba como “Hoy no. Estoy defendiendo mi posición hoy”. Y es que logré un gran objetivo frente a millones de personas. Incluso, millones de personas todavía miran y dicen: “¡Wow!” Y me pregunto: “¿Hice eso?” Sí. Creo que lo hice, ya está hecho.