Tomás Barrios clasifica a los Juegos Olímpicos con una brillante victoria e irá por el oro en Santiago 2023

Marcelo Tomás Barrios Vera (105º) se convirtió en el primer tenista chileno que inscribe su nombre por segunda vez consecutiva en unos Juegos Olímpicos gracias a su actuación en los Juegos Panamericanos. Tal como lo consiguió en Lima 2019, nuevamente llegó a la final, donde buscará colgarse una inédita medalla de oro.

El chillanejo sacó adelante un duro partido frente al brasileño Thiago Monteiro (119º), verdugo de Gonzalo Lama, y uno de los jugadores más prolíficos de su país en los últimos años. Sin embargo, el tenista nacional mostró su mejor versión de la semana y marcó diferencias temprano, para quedarse con el triunfo por 6-3 y 6-1 en un repleto Court Central del Estadio Nacional.

En el primer juego del encuentro, Barrios sacó distancia con un quiebre. Luego, Monteiro intentó reaccionar, pero el pupilo de Guillermo Gómez le asestó un nuevo golpe a su rival y le rompió el servicio en el séptimo juego, ejecutando su clásico “longa shot” (drop tomado desde la garganta de la raqueta). Sin embargo, el amazónico devolvió la gentileza en el siguiente. No obstante, el jugador local no se complicó y volvió a quebrar para ganar el primer set.

Un cierre a lo grande

El segundo parcial tuvo la misma tónica que el primero. El número tres de Chile ganó su saque y en su turno de devolución le rompió a su adversario, lo que le permitió arrancar con una ventaja que supo administrar bien.

Ese arrollador comienzo desmoronó totalmente la confianza del zurdo Monteiro, quien no pudo ante la profundidad de los tiros del crédito nacional y además cometió numerosos errores no forzados. Por eso, no fue de extrañar que llegara un nuevo quiebre. Esta vez en el cuarto juego, lo que estructuró el camino para una categórica victoria.

Si bien descontó el brasileño, el criollo no estaba para sorpresas y volvió a quebrar, para definir el partido a su favor con un claro 6-1. Ovación del público y la emoción por cumplir el primero objetivo que se había trazado al comienzo de estos Juegos y así volver a unos Juegos Olímpicos tras su debut en Tokio 2020.

Por el oro, Barrios se medirá mañana ante el argentino Facundo Díaz Acosta (109º), quien derrotó por 4-6, 6-4 y 7-6(6) al brasileño Gustavo Heide (252º).