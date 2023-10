Insólito error en la medición de la marcha panamericana deja sin récord mundial a campeona peruana: “Es un papelón”

El atletismo de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 comenzó con polémica en la marcha femenina. La prueba, que contempla un recorrido de 20 kilómetros, arrancó a las 7 de la mañana y durante su desarrollo comenzaron a darse algunas situaciones que no cuadraban.

Una de ella eran los tiempos registrados por las marchistas, quienes aparecían registrando marcas mucho mejores en comparación con las que registraban e incluso batiendo los registros panamericanos.

Esta situación comenzó a generar sospechas y posteriormente se descubrió que el recorrido por el que debían realizar las vueltas al circuito contaba con varios metros menos que redujeron la distancia de la prueba.

Después de analizar la situación, la organización oficializó los resultados solo con las posiciones para la entrega de medallas sin considerar los tiempos alcanzados. Esta situación afectó a las corredoras, entre ellas a la marchista peruana Kimberly García quien se quedó sin el récord mundial. Por otro lado, las competidores que buscaban alcanzar la marca de clasificación a los Juegos Olímpicos en esta jornada deberán buscar otras competencias para lograrlo.

Ante esta situación, el director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls se desmarcó de las culpas por el error en el trazado de la marcha atlética.

“No tenemos ninguna responsabilidad. Nosotros cumplimos, al igual que en todas partes con las indicaciones del experto del tema”, comentó en diálogo con radio Cooperativa.

“Aquí vino gente de World Athletics y ellos midieron. ¿Qué podemos hacer nosotros? Seguir sus instrucciones, y eso hicimos”, agregó.

“Es una lástima, porque la carrera fue muy bonita y evidentemente la atleta peruana se debe haber ilusionado por la marca mundial. Él (trabajador de World Athletics) tendrá que dar las explicaciones. Se equivocó en la suma de los metros, no es una responsabilidad nuestra”, continuó.

Además, expuso que “nosotros en todos los deportes cumplimos las exigencias que nos dan los DTI, los Directores Técnicos Internacionales. En varios casos esas exigencias nos han costado varios millones de pesos y lo cumplimos por que ellos mandan, nosotros solo organizamos a través de lo que ellos nos dicen”.

Sobre la competencia masculina, indicó que “me dijeron que lo iban a corregir, me imagino. Si no, doble vergüenza. ¿Cómo te vas a dar cuenta que te equivocaste y no lo corregiste? Tampoco creo que sea tan difícil. No es nuestro, pero es un papelón ¿Cómo vas a medir mal?”.

Por último, lanzó que “es un error muy serio. No afecta a los Juegos, pero no le hace ningún beneficio”.

Explicación oficial

Más adelante, la Corporación emitió un comunicado oficial en el que señalan que “en relación a la prueba de marcha femenina desarrollada hoy en Parque O´Higgins, informamos que, debido a un problema de medición, responsabilidad exclusiva de la Asociación Panamericana de Atletismo (APA), se anulan los tiempos obtenidas en ésta”.

“Lo anterior, debido a que el experto comisionado por APA, señor Marcelo Ithurralde, no estuvo certero en las mediciones de los recorridos que debían realizar las atletas”, agregaron.

“Según establece el reglamento internacional, es APA la única organización facultada para realizar las mediciones y por ende es la responsable de la distancia oficial de la competencia. Por su parte, la Corporación Santiago 2023 es la encargada de contratar al experto designado por APA y facilitar su trabajo en el terreno de competencias”, prosiguieron.

Para cerrar expresan que “lamentamos profundamente los inconvenientes para los atletas, sus entrenadores, el público y la prensa asistente, pero esta situación escapa a las atribuciones del comité organizador”.