Columna de Hernán de Solminihac: “La vida golpea (a veces demasiado) fuerte”

En la vida, todos enfrentamos desafíos y momentos dolorosos que nos ponen a prueba. Pero hay ocasiones en las que esos golpes parecen ser demasiado fuertes, momentos en los que uno se pregunta cómo es posible sobrevivir y seguir adelante. A través de un relato autobiográfico, el libro “La vida golpea (a veces demasiado) fuerte” comparte la experiencia y los momentos dolorosos que hemos vivido como familia tras la muerte de mi esposa y la enfermedad que padece mi hija mayor.

La pérdida de un ser querido es una experiencia devastadora, porque el dolor, la tristeza y el vacío que deja en nuestras vidas son difíciles de describir con palabras. El texto recientemente publicado por Ediciones UC, nació como un tributo a mi señora Alejandra Aranda, mi compañera durante casi cuarenta años. Al repasar su destacada trayectoria profesional, su aporte a la paridad dentro de las empresas del país, entre otros tantos legados, significó abrir nuestra historia, nuestro proceso de duelo e intento de encontrar sentido y fuerzas para continuar tras su partida.

Uno de los pasajes del texto, que aún emociona repasar, es la esperanza que teníamos con Alejandra de que nuestra hija Javiera se recuperará del daño cerebral que sufrió en mayo de 2020. La mayor de cuatro hermanos, tuvo una trombosis que bloqueó sus pulmones, provocándole varios paros cardíacos que impidieron el flujo de sangre al cerebro, quedando con un daño cerebral importante; y, desgraciadamente, la pérdida de su bebé con cinco meses de embarazo.

En la búsqueda de ayuda, de un milagro, a mi mujer se la llevó la pena. En octubre de 2021, murió mientras dormía a mi lado.

Es difícil recordar ese momento, más con el dolor que siento por mi hija... ¿Por qué a mí?, una pregunta destacada en el texto y que muchos nos hacemos tras la pérdida o enfermedad de un ser querido. Es difícil encontrar una respuesta, pero pensar de manera positiva ayuda en este proceso.

No buscar culpables, el pasado es pasado, no se puede cambiar. Decir qué aprendo de esta experiencia, permite disfrutar el trayecto y no esperar la meta para ser feliz.

El libro nos recuerda que la vida no se detiene y nos invita a valorar cada momento, apoyarse en la familia, los amigos y la fe para encontrar la fuerza necesaria que nos permita enfrentar los desafíos más difíciles. También nos recuerda la importancia de la empatía y el apoyo mutuo, ya que nunca sabemos qué batallas están librando las personas que nos rodean. Nos insta a ser compasivos, a ofrecer una mano amiga y a escuchar con atención.

“La vida golpea (a veces demasiado) fuerte” es un texto que nos confronta con la realidad de la fragilidad humana. Pero también esperamos que deje un mensaje de esperanza, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la luz y fuerza para seguir adelante y encontrar momentos de felicidad.

* El autor es profesor titular Ingeniería UC, miembro Comité Ejecutivo Clapes UC y presidente Colegio de Ingenieros de Chile.