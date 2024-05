Contra Moutet y el público: el hostil recibimiento de los fanáticos franceses a Nicolás Jarry

Corentin Moutet (79°) no dudo en calentar el partido ante Nicolás Jarry (19°) en la antesala del compromiso. El tenista local le pidió al público que hicieran ruido en el duelo. En una historia de Instagram, fue donde el deportista colgó un mensaje en el que solicitó que se “hagan sentir”. Esto porque en Santiago los forofos nacionales pifiaron al europeo. Incluso, en aquella ocasión, el francés declaró contra el Príncipe. “Me dijo patético, no sé por qué. Yo me comporté bien”, señaló, en esa oportunidad.

El chileno no dudó en responderle. “Como en Santiago, voy a ser un jugador respetuoso, mi trabajo es jugar al tenis. A mí me enseñaron que hay que tener buenos valores y lo cumplo. Sé que el público va a estar a su favor, así que intentaré concentrarme en lo que pase en la cancha y cuando le animen a él, yo me animaré a mí mismo”, indicó.

En el partido de Roland Garros, los fanáticos respondieron a la solicitud de Moutet. Nicolás Jarry se llevó una estruendosa reprobación al momento de saltar a la cancha. Además, durante todo el choque, han gritado consignas a favor del local. El encuentro se desarrolla en un ambiente “de Copa Davis”, como se suele decir.