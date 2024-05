La respuesta de Jarry a la hostilidad de Moutet: “Voy a ser un jugador respetuoso; me enseñaron que hay que tener buenos valores”

Corentin Moutet (79°) calienta el estreno de Nicolás Jarry (16°) en Roland Garros. El francés, que se enfrentará ante el chileno en la primera ronda del segundo Grand Slam del año, se encargó de recordar su paso por el Chile Open, donde venció al propio nacional en los cuartos de final del certamen.

En dicha instancia, el galo generó animadversión entre el público santiaguino e incluso recibió el reproche del nieto de Jaime Fillol: “Me dijo patético, no sé por qué. Yo me comporté bien”, señaló, en esa oportunidad, después del partido con el Príncipe.

Moutet no olvida lo sucedido y realizó una particular petición en sus redes sociales: “Revancha contra Jarry en Roland Garros. Recuerdo bien la bienvenida que me dieron en su casa (ATP de Santiago). Espero que ustedes tengan ganas de mostrarle que esta vez nosotros estamos en casa. Estén listos y ruidosos. Esto es París”, señaló en su cuenta personal de Instagram.

En ese sentido, la primera raqueta nacional respondió ante los dichos del francés, aunque no quiso caer en la provocación. “Como en Santiago, voy a ser un jugador respetuoso, mi trabajo es jugar al tenis. A mí me enseñaron que hay que tener buenos valores y lo cumplo. Sé que el público va a estar a su favor, así que intentaré concentrarme en lo que pase en la cancha y cuando le animen a él, yo me animaré a mí mismo”, indicó en conversación con la Agencia EFE.

Sus aspiraciones en Roland Garros

El chileno no se pronunció más sobre Moutet y entregó detalles de su preparación para Roland Garros, recordando su regreso al certamen parisino el año pasado: “Se desbloqueó algo, jugar a cinco sets es difícil y ganar tres partidos seguidos aquí no es fácil. Yo venía trabajando muy duro y me di cuenta de que podía aguantarlo, me dio esa confianza, me enseñó que puede ganarle a rivales duros en un torneo como este”, aseguró.

Además, habló sobre su presente y su gran desempeño en el Masters 1000 de Roma: “Vamos cumpliendo etapas, son buenos momentos. Uno trabaja para eso y te llena de confianza que se logre, ver que el sacrificio trae resultados”, señaló.

“He mejorado, el circuito está más duro que nunca, cualquiera te puede jugar un buen partido y si no estás al cien por ciento te sacan. Si estás al 80 por ciento, le das un 20 por ciento (de ventaja) a tu rival”, añadió.

Jarry continuó refiriéndose a sus aspiraciones en Roland Garros, certamen en el que espera superar los octavos de final: “El objetivo es ser mejor que el año pasado y seguir manteniendo la misma línea, en lo que venimos trabajando”, afirmó.

Finalmente, habló sobre la final perdida ante Alexander Zverev, a quien considera como uno “de los que están en mejor forma” del circuito: “Sé que puedo ganar a jugadores como él, que estoy bien y que puedo pelear contra cualquiera. Y si peleo, tendré mis opciones. Lo único que yo puedo hacer es mejorar y dar mi máximo nivel. Algún día saldrá”, sentenció.