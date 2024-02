El Chorri Palacios le regala un triunfo a la U en su regreso al Estadio Nacional

Y un día, Universidad de Chile volvió a ser local en el Estadio Nacional. Pudo ser ante Cobresal, en la primera fecha del campeonato 2024, sin embargo no se concretó, salpicado por la violencia desatada en la Supercopa y las contradictorias decisiones de las autoridades. Fueron 546 días de una larga espera. Desde agosto de 2022 que la U no era anfitrión en el coloso de Ñuñoa (fue en un clásico universitario, que perdió ante la UC por 3-0). En todo este periodo debió deambular por otros recintos, incluso fuera de Santiago, pero jugar en el Nacional para el cuadro laico tiene otro significado.

A fines del segundo mes del año, Gustavo Álvarez tuvo al fin su estreno oficial como el inquilino de la banca azul, un sitio que genera una presión especial, distinta a la de Huachipato, donde llegó a ser campeón en 2023. El primer paso de este camino fue con una trabajada victoria de 1-0 sobre Audax Italiano.

Más allá de lo realizado en la pretemporada, había curiosidad por ver en la cancha (y por los puntos) la propuesta del nuevo estratega, una que difiere de la idea de Mauricio Pellegrino, su antecesor. En efecto, la U muestra una mayor intención ofensiva, siempre desde la posesión del balón. En ese sentido, la labor de Marcelo Díaz en el eje del mediocampo se hace importante, porque se metía entre los centrales para soltar a los laterales, al estilo de lo que hacía en el Racing del Chacho Coudet.

Ese ímpetu ofensivo, la energía puesta en llegar al arco rival, trajo consigo un punto en contra para el equipo azul: las imprecisiones. El arranque fue intenso, con una ocasión clarísima de Lucas Assadi, en los 5 minutos, pero su remate dio en un poste. Pero después, le costó mucho lograr entrar en el área itálica. La visita no se escondió en el primer tiempo, que tuvo pasajes de un “golpe por golpe”, ataque de uno y respuesta del otro (Riep se lo perdió en los 11′).

Esta U en fase de construcción falló en asistir al centrodelantero. Sin Leandro Fernández, Luciano Pons entró en la oncena como referencia de área, más el acompañamiento de Guerrero y Assadi. Fue una jornada ingrata para el ex Independiente Medellín. Primero, porque entró poco y nada en el juego. Segundo, porque terminó expulsado.

El cuadro del chuncho no lograba darle claridad a sus ataques, aspecto manifiesto en el segundo tiempo, once contra once. Y se complicaba más porque la propuesta de Audax fue más mesurada, contenida, no dando espacios. En los 58′ llegó la expulsión de Pons, al tirar un codazo a Dittborn. El panorama se complicaba. Con uno más, la visita salió más arriba. Pero el Chorri Palacios tenía otro plan.

El ariete ingresó por Assadi y se demoró poco más de cinco minutos en ser la llave del encuentro. En los 69′, saca un zurdazo desde fuera del área que derrota a Óscar Ustari para el delirio de los forofos azules. En el momento más complejo del partido, la U encontró la ventaja. Se dio vuelta la moneda: Audax estaba apurado, buscando el gol, y la U comenzó a recular, resguardando la diferencia.

Si bien el inicio fue energético, el final fue con el overol puesto, cuidando el resultado. El inicio de temporada es con el pie derecho para la U de Chile, que aspira definitivamente pelear arriba y no abajo.

Ficha del partido

U. de Chile 1: G. Castellón; F. Hormazábal (90′+6′, R. Cordero), F. Calderón, M. Zaldivia, M. Morales (90′+2′, J. Castro); I. Poblete, M. Díaz, J. Fuentealba (46′, N. Guerra) (90′+2′, M. Sepúlveda); L. Assadi (62′, C. Palacios); M. Guerrero y L. Pons. DT: G. Álvarez.

A. Italiano 0: O. Ustari; O. Rojas, F. Torres, G. Ortiz, N. Orellana (75′, G. Guiffrey); G. Ríos (81′, N. Aedo), M. Collao, S. Dittborn (66′, C. Villanueva); T. Rodríguez (66′, P. Guajardo), I. Jeraldino (75′, J. Quiñones) y A. Riep. DT: W. Erviti.

Goles: 1-0, 69′, Palacios, con un zurdazo desde fuera del área.

Árbitro: Juan Lara. Amonestó a Guerrero, Guerra, Calderón (U); M. Collao, Orellana, Aedo (AI). En los 58′, expulsa a Pons (U) con roja directa.

Estadio Nacional. Asistieron 31.607 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.