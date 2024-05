Gustavo Álvarez analiza el nuevo empate de la U: “El resultado es injusto; hay satisfacción de que el equipo tuvo un buen partido”

En Universidad de Chile tienen a sus más cercanos perseguidores respirándoles en la nuca. Sin embargo, Gustavo Álvarez evita dramatizar con los últimos resultados de sus dirigidos, que acumulan cinco encuentros sin ganar de local. “La sensación de que el resultado, a mi criterio, es injusto. Hay satisfacción de que el equipo tuvo un buen partido. Me parece que en líneas generales dimos un paso adelante en algunas cuestiones vinculadas al juego”, señaló a TNT Sports, tras el empate ante Ñublense.

“No hay que perder de vista el rendimiento y la evolución del equipo, sabiendo que el resultado no era el que necesitábamos, el que queríamos”, agregó.

En esa línea, se refirió al sistema impuesto por el rival en el Estadio Nacional, enfatizando en que no le sorprendió. Algo similar a lo que sostuvo luego de caer ante la UC. “El año pasado me tocó enfrentar a Mario (Salas). Venía jugando con línea de cuatro y cuando nos enfrentamos recurrió al mismo sistema que hoy”, recordó.

La U se quedó en blanco ante Ñublense. Foto: Photosport

Al respecto de la poca eficacia de cara al pórtico de sus jugadores, el transandino dijo que: “Nos falta un poquito de claridad y de lucidez, pero no perdamos de vista que tuvimos siete situaciones de gol. Es un aspecto a mejorar, pero el rival defendió con cinco a 15 metros del área grande. Reconozco que es un aspecto a mejorar, pero también se soluciona con un gol”.

“Si vas ganando, inmediatamente los espacios se agrandan. Eso con respecto al partido de hoy. Nosotros tuvimos una salida clara la mayor parte del torneo. Todavía queda una fecha de la primera rueda. Hoy le agregamos juego en el medio. Nos falta esa lucidez para poner a un delantero de cara con el arquero”, sumó.

Finalmente, el técnico insistió en que para él los resultados no son un elemento que preocupe en la interna del elenco estudiantil. “Me parece que el plantel siente y piensa como yo. Estoy muy habituado a estar en los primeros lugares y me preocupa el rendimiento del equipo, no los resultados. Siempre dije que los rivales hagan los puntos que tienen que hacer y a final de campeonato vamos a contar puntos para lo que ha alcanzado cada uno”, cerró.