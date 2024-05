Extenista argentino se rinde ante el talento de Marcelo Ríos: “Siempre digo que para mí es como Maradona”

Mariano Zabaleta fue uno de los rivales más clásicos de Marcelo Ríos en el circuito profesional. Ambos coincidieron en muchos torneos y el historial le favoreció 4-3 al nacido en Tandil. Sin embargo, hay uno que marcó la carrera del tenista argentino: la final del Masters 1000 de Hamburgo de 1999, cuando el Chino se impuso por 6-7(5), 7-5, 5-7, 7-6(5) y 6-2, en un partido que además significó el último título de esta categoría para el zurdo y para el tenis nacional.

En una entrevista con el medio Bolavip, el transandino reveló lo que significó esa definición para él y cómo afectó para el resto de su trayectoria. “Un sueño era ganar un Masters 1000 y llegué a una final con 21 años. Para que se entienda, jugadores como Del Potro ganó uno, Murray creo que cinco o seis y ellos son fuera de serie. Es dificilísimo ganar un Masters 1000 y a los 21 años tuve match point en la final”, comenzó señalando.

Siguiendo esa misma reflexión, el tandilense reveló lo afectado que quedó tras ese encuentro. “Me acuerdo que terminé 21 del mundo, si hubiera ganado ese partido quedaba 13. O sea, mi ranking estaba ahí, mi nivel también y lo sabía. Cuando perdí ese match point quedé triste, lloré, pero me acuerdo que dije ‘me importa un huevo, voy a tener otras posibilidades’. Y la verdad es que nunca más llegué a una final de Masters 1000, hice semifinal en Roma y algunos cuartos de final. Si ganaba ese Masters 1000 en Hamburgo, el próximo objetivo iba a ser ganar un grand slam”, lamentó.

Su visión del zurdo

En la conversación con el citado medio transandino, Zabaleta no se guardó elogios para Ríos. “Siempre digo que para mí el Chino Ríos es como Maradona. Es un montón decir que Ríos es como Maradona, pero lo digo por su estilo, por esa zurda, por su talento y hacía todo diferente. Yo había jugado varios partidos con el Chino y estábamos parejos en el historial. Ese partido fue increíble, duró más de cinco horas y él estaba como tres o cuatro del mundo en ese momento (n. de la r.: estaba ocho)”, expresó.

Por otro lado, el argentino desclasificó una reciente conversación con el chileno. “A consecuencia de ese partido, él tiene una pubalgia y termina operándose. Hace poco hablé con él y me dijo ‘Ese maldito partido, esa final que jugamos como cinco horas…’. Esa final la comparo cuando en el mundo del fútbol se dice que la pelota pegó en el palo y salió, y así fue”.

También tuvo para sus enfrentamientos contra Roger Federer, a quien incluso derrotó. “Le gané la primera vez que jugamos que fue en el Masters de Miami, todavía no era el león, pero ya estaba en runrún que iba a ser número 1. Era un pibe que jugaba muy bien, en ese entonces yo también jugaba muy bien y le gané. Lo gracioso es que hace poco tuve una charla con mi hijo y no me creía que le había ganado, me pedía que le muestre un video, ja”, confesó.

“Jugamos un par de veces más y yo me fui caliente porque yo pensaba que en polvo de ladrillo le tenía que ganar. Jugamos tres veces más y me ganó, en Montecarlo, en Roma y en Miami cuando ya era el gran Roger, dos veces lo llevé al tercer set. Chela una vez me dijo algo y tiene razón: cuando el partido estaba en el tercero, él aparecía con tres genialidades en momentos clave”, cerró.