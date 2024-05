Refuerzos y cortados: el plan de Gustavo Álvarez para el segundo semestre de la U

Universidad de Chile continúa en el liderato del torneo. Sin embargo, la sólida distancia que había establecido con sus seguidores en la tabla hace algunas fechas ahora es de sólo dos puntos. En sus últimos siete duelos, los azules han podido ganar en dos (de visita contra Huachipato y La Calera). Producto de esta baja, en el CDA ya planifican el segundo semestre, con el fin retomar el buen arranque a principios de temporada.

Gustavo Álvarez, además de preparar el compromiso del próximo fin de semana ante Everton en Viña del Mar, que será el último de la primera rueda, también piensa en posibles incorporaciones que le ayuden a levantar el rendimiento. Por contraparte, otros deberán partir.

Observan un central y un volante

Una de las principales posiciones que el ex DT acerero desea reforzar es la defensa. La U jugó durante varios encuentros de este primer semestre con una línea de tres. Quienes parecen inamovibles en esa zona son Matías Zaldivia y Franco Calderón, sin embargo, el tercer nombre en esa función ha rotado entre Ignacio Tapia (que tuvo una polémica lesión que molestó al entrenador argentino), David Retamal o algunas improvisaciones.

Otro lugar en el que también observan nombres para poder fichar es en la mitad de la cancha. Álvarez quiere un volante con fútbol y llegada al área rival. En este caso, hay un futbolista que interesa: se trata de Gonzalo Montes, una de las piezas fundamentales del Huachipato campeón el año pasado.

Gonzalo Montes, uno de los jugadores más importantes del cuadro acerero. Eduardo Fortes/Photosport

Este nombre, sin embargo, no presentaría mayor dificultad. Más allá de tener que llegar a un acuerdo económico, el uruguayo ha manifestado públicamente su deseo de partir del CAP. De hecho, lo dejó en totalmente claro el mismo día en que los de Talcahuano levantaron la copa: “A mitad de año tuve oportunidades de poder salir, con el presidente hablamos y decidimos que me quedaría para esto (ser campeón). Ahora me dio su palabra de que iba a dejarme crecer y ojalá la cumpla”. A pesar de los rumores, el mediocampista de 29 años se quedó en el equipo para jugar la Copa Libertadores, pero en esta oportunidad sus días en el sur parecen contados.

Los cortados

Quienes ya tienen sentenciada su suerte en el CDA son Emmanuel Ojeda y Nicolás Guerra. En el caso del argentino, suma apenas seis apariciones en lo que va de temporada, y el último encuentro en el que sumó minutos fue en el 4-0 sobre el mencionado Huachipato, el 28 de abril, cuando ingresó al minuto 90 en lugar de Marcelo Díaz.

Ojeda ha sumado 328 minutos en este torneo. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Por su parte, Guerra, de 25 años, se quedó totalmente relegado en el ataque azul, tanto que hoy es la tercera opción en su puesto, por detrás de Cristian Palacios y Luciano Pons. También acumula sólo seis encuentros durante este año, en los que registró apenas 144 minutos y un gol.