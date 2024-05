El desahogo de Almirón tras la clasificación de Colo Colo: “Seguramente muchos estaban arrodillados, rezando, como nosotros”

Colo Colo selló su clasificación a octavos de final de Copa Libertadores después de seis años tras un trabajado empate en Paraguay frente a Cerro Porteño. El hito, obviamente trajo tranquilidad y orgullo en el elenco albo, quienes celebraron con fuerza el estar nuevamente entre los 16 mejores de equipo de América.

Fue precisamente tras esos festejos, que Jorge Almirón habló con la prensa y valoró el resultado conseguido. También habló de posibles refuerzos y de la imagen que dejó Colo Colo tras sus primeros seis partidos en el torneo continental.

“El equipo hizo un partido bastante bueno, durísimo, como sabíamos que podía darse el partido. Ese peso de no pasar durante muchos años también pesa en los jugadores, en el equipo. Es una carga de emociones fuertes, pero queríamos dar este paso. Yo le tengo mucha fe al equipo”, comenzó diciendo el técnico argentino, que el año pasado alcanzó la final de esta competición con Boca Juniors.

Una conferencia de prensa en donde también destacó el estilo de juego que mostraron los albos en este último partido y a lo largo de la copa. “Siempre intentamos jugar, venimos a defender lo que trabajamos todos los días y el partido a veces se pone complejo y tienes que jugar de otra manera. El equipo entendió cómo se tenía que jugar y más allá de que sufrió, nos llevamos un resultado importante. Pudimos clasificar y dar una alegría que la gente hace mucho estaba esperando”, añadió Almirón.

Eso sí, también aclaró que este nivel de suspenso también es positivo para la escuadra, ya que le permite elevar su experiencia. “También nos enseña a ganar, nos enseña a estar al límite y poder superarnos. Había que dar este paso, no alcanzaba con jugar bien, había que pasar y se pasó, así que lo valoro muchísimo”, sostuvo el DT albo frente a los medios de comunicación.

Sobre ese sufrimiento que se vivió en Paraguay también tuvo más palabras: “El fútbol tiene esto, tiene esta magia de que seguramente muchos estaban arrodillados rezando hasta la última jugada, como nosotros sufriendo. Así que se disfruta muchísimo. Le veo la alegría a muchos de los chicos que por ahí tienen poca experiencia. Tenemos muchos jóvenes. Es una alegría enorme y esto nos abre la puerta para seguir mejorando cosas. Ahora pensar en el torneo local, que ahora tenemos para cerrar”, agregó.

Finalmente, admitió que no está pesando en refuerzos de momento, aunque no cerró la puerta a llegadas de cara al segundo semestre. “No hablamos de refuerzos. Lo importante era pasar hoy, después se irá hablando, pero no es lo más importante hoy, en este momento”, concluyó.