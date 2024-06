La renovada Roja de Ricardo Gareca debuta llena de ilusión ante Perú en la Copa América

Llegó el momento más esperado para la Roja. Esta noche, a las 20.00, debutará ante Perú en la Copa América de Estados Unidos, un país que le dejó muy lindos recuerdos tras el título de 2016. La sede del partido será el AT&T Stadium de Arlington, Texas, escenario del primer torneo oficial de Ricardo Gareca al mando de la Selección. Al Tigre le sienta bien esta competición, pues no solo superó siempre la fase de grupos en las cuatro ocasiones en que participó al frente de los del Rímac, sino que además celebró un subcampeonato (2019), un tercer lugar (2015) y un cuarto puesto (2021).

Pero no solo estos positivos antecedentes históricos ilusionan a la Roja, sino también la notable alza de nivel que presenta el Equipo de Todos desde la llegada del entrenador argentino. En sus tres primeros amistosos, convirtió ocho goles, la mitad de los que había conseguido durante los 16 encuentros de Eduardo Berizzo a cargo. También mostró una significativa mejora colectiva e individualmente se destaparon figuras de mucha proyección, como Darío Osorio y Víctor Dávila, y además reubicó a Alexis Sánchez como armador.

Las formaciones probables de la Roja de Gareca en su debut en la Copa América ante Perú. Fuente: La Tercera

En esta misma senda, el nuevo seleccionador recuperó a Eduardo Vargas, quien le ha sabido responder con dos tantos en tres compromisos y ha ido retomando su mejor versión física y futbolística. Turboman, goleador de las dos copas que Chile ganó, está cerca de un nuevo récord: el de convertirse en el máximo artillero de la Copa América. El oriundo de Renca suma 14 cifras y está a tres tantos del argentino Norberto Méndez y del brasileño Zizinho.

Asimismo, Gareca ha tomado decisiones importantes en este breve periodo. Una de ellas fue no citar a Gary Medel y a Arturo Vidal, emblemas de la Generación Dorada. Además, optó por darle la titularidad a Claudio Bravo, pese a su escaso rodaje durante la temporada pasada producto de diversas lesiones. Sin embargo, para el DT, el arquero de 41 años es clave para el equipo tanto dentro como fuera de la cancha. La determinación, eso sí, tuvo un damnificado: Brayan Cortés, quien pasó de ser el titular a ser la tercera alternativa.

“Todos los que están acá sienten la confianza y creo en poco tiempo se ha hecho mucho. Las sensaciones han sido muy buenas en los dos amistosos que hicimos en Europa y contra Paraguay. El grupo está con el hambre de hacer una muy buena Copa América y la esencia nuestra, que es competir contra cualquier selección”, expresó el portero en la conferencia de prensa previa al debut.

Oncena estelar

Ricardo Gareca ha ido trabajando una base clara durante los amistosos previos y esta misma es la que va a aparecer en la Copa América. Con respecto a la última presentación, el DT probó en los entrenamientos a Diego Valdés como titular en desmedro de Darío Osorio, quien no estuvo ante Paraguay, producto de una lesión.

“Estoy ilusionado y con entusiasmo, tengo muchas expectativas con este inicio de Copa América, por lo que veo de parte de mis jugadores y lo que he vivido hasta ahora. Hemos encontrado una predisposición total en todo el proceso. Tenemos mucho potencial acá”, destacó el entrenador en la antesala del encuentro.

Perú, en tanto, llega complicado. Al igual que Chile, vive un nuevo proceso de la mano del uruguayo Jorge Fossati. Sin embargo, este nuevo comienzo no ha sido sencillo y el DT ha debido recurrir a distintos mensajes para enfocar a sus jugadores. “Si tienes que motivarte para jugar contra la Selección de Chile siendo peruano, la verdad es que no entendiste absolutamente nada. Hay una sensación de ansiedad que llegue el momento del partido”, confesó en la víspera, destacando que la gran clave ante la Roja será “mantener la concentración” para que no se escapen detalles.