Argentina debuta con paso de campeón: abre la Copa América con una victoria ante una ingenua Canadá

La Copa América de Estados Unidos 2024 ya comenzó. En el apoteósico Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la selección campeona del mundo subió el telón de la versión 48° del certamen, promocionada por Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol) como “la más competitiva”. Argentina, el monarca vigente, se estrenó con el pie derecho superando por 2-0 a Canadá, debutante en la competición. Sufrió más de la cuenta en sellar el resultado, al no concretar todas las chances que se creó.

En Norteamérica, la Albiceleste aspira a su cuarta corona consecutiva en cuatro años, considerando que ya obtuvo la Copa América 2021, la Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar. Si bien todos los focos se los lleva Lionel Messi, más aún jugando en la Major League Soccer, el certamen es especial para Ángel Di María, porque es su despedida de la selección. En efecto, el Fideo fue titular, ganándole la pulseada a Nicolás González, uno de los fetiches de Lionel Scaloni. En ofensiva, Julián Álvarez fue el compañero de Messi, relegando al banquillo a Lautaro Martínez, el goleador del Inter campeón de Italia.

Luego de una peculiar ceremonia de inauguración que incluyó música urbana, la presencia de Sergio Agüero (campeón en 2021) entrando al campo con el trofeo, también la de Domínguez junto a Gianni Infantino, y un par de predicadores orando (situación tan pintoresca como insólita antes de un partido oficial, y de esta envergadura), llegó el fútbol.

Si bien Argentina tuvo el dominio del balón en el primer tiempo y se generó ocasiones para convertir, no fue fácil la faena ante los canadienses. Scaloni ubicó a Di María por la derecha, para generar el duelo con Alphonso Davies, la gran estrella del rival. En el primer cuarto de hora, la Albiceleste contó con un par de opciones para dar con el marco, sin embargo las desaprovechó: un remate desviado de Paredes y un mano a mano que falló Di María, tras una corrida desde su campo. El balón era manejado por los albicelestes, teniendo medianamente controlado el trámite del juego.

Al combinado de la Hoja de Maple le costó entrar en sintonía, además de la complejidad que significa enfrentar a un cuadro de linaje como el transandino. Sin embargo, paulatinamente fue dejando las ataduras y empezó a animarse. Cuando Davies encontró pista libre por la izquierda y pasó, causó estragos en la defensa argentina. Lo hizo dos veces en el primer tiempo y llegó al fondo. La más clara de Canadá llegó en los 43′, con un cabezazo de Eustáquio despejado por el Dibu Martínez. La faena no era tan sencilla para los campeones del mundo.

Si bien Scaloni cuenta con una nutrida paleta de alternativas en la banca, no movió el tablero en el entretiempo. Para su fortuna, logró destrabar el partido apenas comenzó la parte complementaria. En los 49′, Julián Álvarez puso el 1-0, definiendo tras un toque de Alexis Mac Allister ante la salida del golero Crépeau.

FOTO: REUTERS

El delantero del Manchester City, ex River Plate, le ganó el puesto a Lautaro Martínez en la Copa del Mundo y ha refrendado su posición de titular con goles. Por las características de su juego, se acopla mejor en el circuito ofensivo que pretende el equipo (no es netamente un definidor ni un 9 referencial). Esta vez no participó tanto, pero aprovechó la que tuvo.

El panorama del encuentro parecía cargarse hacia el lado transandino, no solo por el marcador, sino porque los dirigidos de Jesse Marsch entraron algo pasivos. Pero el duelo fue tomando color. El partido se abrió y Canadá despertó, inquietando a la defensa transandina. El ingreso de Jacob Shaffelburg por Buchanan le hizo bien al ataque norteamericano.

En el otro lado, Messi falló un mano a mano increíble en los 65′, luego de un contragolpe. Después, en los 79′, se perdió otro. Tratando de definir de lujo, picando el balón, falló. Argentina bien pudo sentenciar el juego con más prontitud, si aprovechaba alguno de los mano a mano que tuvo en el segundo lapso. Hasta Lautaro Martínez, quien entró por Álvarez, desperdició otro. Pero después tuvo revancha el ariete del Inter. En el epílogo, tras pase de la Pulga, Lautaro marcó el 2-0 definitivo.

Argentina partió con paso de campeón y ahora aguarda por su segunda presentación, que será el próximo martes ante la Roja de Gareca, en Nueva Jersey.

Ficha del partido

Argentina: E. Martínez; N. Molina (89′, G. Montiel), C. Romero, Lisandro Martínez, M. Acuña (89′, N. Tagliafico); A. Di María (67′, G. Lo Celso), R. De Paul, L. Paredes (76′, N. Otamendi), A. Mac Allister; L. Messi y J. Álvarez (76′, Lautaro Martínez). DT: L. Scaloni.

Canadá: M. Crépeau; A. Johnston, M. Bombito, D. Cornelius, A. Davies; T. Buchanan (59′, J. Shaffelburg), I. Koné (85′, J. Osorio), S. Eustáquio, L. Millar (85′, J. Russell-Rowe); J. David y C. Larin (80′, R. Laryea). DT: J. Marsch.

Goles: 1-0, 49′, Álvarez, define con la diestra tras pase de Mac Allister; 2-0, 88′, Lautaro Martínez, tras asistencia de Messi.

Árbitro: J. Valenzuela (VEN). Amonestó a De Paul, Lo Celso (ARG); Koné, Cornelius (CAN).

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. Asistieron 70 mil personas, aprox.