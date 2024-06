Claudio Bravo elogia a Gareca y envía una fuerte indirecta contra Berizzo

Ya está todo listo. Arranca la Copa América 2024 y Chile debuta este viernes ante Perú, en un duelo válido por el Grupo A de la competencia, el que también integran Argentina y Canadá. A un día del partido, Claudio Bravo efectuó declaraciones en Texas, lugar escogido por la comitiva nacional para preparar el estreno. El capitán se refirió al encuentro con el combinado incaico y reflexionó sobre el actual proceso.

El portero, como se suele hacer en esta clase de conferencias previas, elogió a su rival. Destacó que son dos escuadras que se conocen: “Los partidos con Perú siempre son difíciles. Nosotros sabemos lo que juegan ellos, y ellos también saben cómo jugamos nosotros, pero sabemos también que dependemos de nosotros y de hacer lo que hemos trabajado”.

El nacido en Viluco jugará su séptima Copa América, algo que lo tiene contento: “El sentimiento es de felicidad máxima, no puedo pedir más. He tenido una carrera brillante y que a mí me ha costado mucho desarrollar, porque me he sacrificado mucho, pero eso creo que te deja muy tranquilo también”.

Cabe destacar que anteriormente participó en las ediciones 2004, 2007, 2011, 2015, 2016 y 2021. “Me pilla en un periodo de mi vida muy tranquilo, pero sí con las mismas ganas de competir y seguir haciendo las cosas lo mejor posible. Los récords me generan felicidad y esta es otra instancia que te da el destino para poder intentar llegar a lo más grande”, declaró el capitán.

Elogios a Gareca y críticas a los anteriores procesos

Además, Bravo aprovechó la instancia para destacar lo que se ha conseguido en el actual proceso de Ricardo Gareca, en el que, respecto a los resultados, se registran dos victorias (contra Albania y Paraguay) y una derrota (ante Francia): “Todos los que están acá sienten la confianza y creo en poco tiempo se ha hecho mucho. Las sensaciones han sido muy buenas en los dos amistosos que hicimos en Europa y contra Paraguay. El grupo está con el hambre de hacer una muy buena Copa América y la esencia nuestra que es competir contra cualquier selección”.

Foto: Karin Pozo/Photosport

Además, comparó el actual momento con lo ocurrido en anteriores procesos: “Las sensaciones son diferentes en todo ámbito de cosas, no solo en lo futbolístico, sino que también en lo externo a nivel comunicacional y dirigencial. Hace mucho tiempo no se sentía esa sensación de fortaleza, que es sumamente importante para todos nosotros”.

“Quizás faltaba un grado de tranquilidad y de confianza para lo que tengamos en mente como grupo de jugadores que tiene hambre, ya sea en Copa América o en la idea de meter a Chile en un nuevo Mundial”, agregó.

Cabe destacar que el arquero no había sido considerado en las últimas convocatorias que realizó Eduardo Berizzo (DT que antecedió a Gareca) en su cargo como seleccionador, esto luego de que hace un año el portero priorizara sus vacaciones por sobre los amistosos de Chile ante Cuba, República Dominicana y Bolivia.