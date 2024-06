El incómodo momento que vivió la esposa de Lionel Messi en la puerta del estadio en Atlanta

La fiesta fue total para los argentinos. La Albiceleste le gana a Canadá en el partido inaugural de la Copa América y Lionel Messi -otra vez- fue la figura excluyente del partido.

Sin embargo, la familia de la estrella transandina casi se queda sin ver el triunfo de su escuadra, debido a las estrictas medidas de seguridad y la poca atención que le puso un integrante de la “comitiva” a las insólitas instrucciones de ingreso.

Todo acontece en uno de los anillos que delimitaban el ingreso al estadio de Atlanta, dónde las cámaras de TN (canal argentino) captaron a la esposa de la Pulga, Antonela Roccuzzo, sin poder traspasar la valla que custodiaban varios guardias.

¿La razón para tanto celo? No se podían acceder a las tribunas con bolsos o bananos que superaran las 4,5 pulgadas de ancho y las 6,5 de alto. Regla que cambiaba drásticamente si estos accesorios eran transparentes, ya que, ahí se podían portar bolsas de 12 pulgadas de ancho, por 12 de alto y por 6 de profundidad.

Norma que no fue cumplida por uno de los invitados del futbolista campeón del mundo y que el equipo a cargo del acceso no estaba dispuesta a transar. Fue entonces, cuando intervino Antonela. La rosarina dialoga con el personal y con su gente y les hizo ver que no llevaban ningún elemento prohibido y que estaban dispuestos a dejar el bolso en un recipiente dispuesto para ello.

Tras algunos minutos, se logra el acuerdo y todas las personas (familia y amistades) acceden al Mercedes Benz Stadium para disfrutar del compromiso que le daba el puntapié inicial a la justa de países de este lado del mundo.

Fue allí dónde también celebraron la nueva marca que alcanza Messi en este tipo de torneos, al convertirse en el futbolista con más apariciones en la Copa América (sumó 35) y superó al legendario portero chileno Sergio Livingstone.

Pero también sufrieron con la fuerte patada que recibe en el tobillo, en el minuto 85, gentileza del canadiense Moise Bombito. Felizmente para ellos y para la Argentina, sólo fue un susto pues Messi continua jugando sin problemas y ya se prepara para enfrentar a Chile en la segunda fecha.

¿Cuándo juegan Chile con Argentina?

Este martes 25 de junio, a las 21 horas, la Roja se mide con la Albiceleste en la segunda fecha del Grupo A. Duelo clave para ambas selecciones pues esos tres puntos podrían clasificarlos durante esa jornada a la siguiente ronda del torneo continental. El partido será transmitido por Canal 13, Chilevisión y Directv.