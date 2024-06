“Soy normalito”: Lionel Messi confiesa su gusto por el pádel

Lionel Messi continúa siendo la gran estrella de la selección argentina, que por estos días se prepara para afrontar la Copa América 2024, certamen en el que defienden el título conseguido en 2021. De hecho, su estreno en el torneo que se efectuará en Estados Unidos es este jueves ante Canadá, en un duelo válido por el Grupo A, en el que también están Chile y Perú.

En los días previos a este nuevo desafío, la Pulga concedió una entrevista al canal de YouTube Dispuestos a Todo, en donde habló sobre muchísimos temas, entre ellos su gusto por el pádel.

Reconoció que le gusta practicarlo, aunque su nivel no es igual que en el fútbol: “En el pádel no soy bueno. Me gusta jugarlo pero intento pasarla, las corro todas y soy normalito”, declaró.

Además, admitió que intentó tomar lecciones de tenis, deporte hermano del pádel, con su pareja, pero que las dejó: “El tenis me gusta pero no sé jugarlo. Con Antonela fuimos a un par de clases y después no fuimos más”.

Acercamientos de Messi con el pádel

Pero no es la primer vez que Messi se acerca al mundo del pádel. Durante su estadía en el PSG, el argentino se tomó una icónica foto con su compatriota Fernando Belasteguín, todo gracias a la intermediación del futbolista Marco Verratti.

Ahora, con Messi defendiendo la camiseta del Inter de Miami, se vio a números uno del mundo como Agustín Tapia y Ariana Sánchez recorrer las instalaciones del club, instancia en la que fueron recibidos por el zurdo, todo esto en el marco del Pro Padel League que se efectuó en esa ciudad en abril.