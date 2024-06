Esteban Pavez saca la voz ante la marginación de Arturo Vidal y Gary Medel de la Roja

Fue uno de los últimos nominados por Ricardo Gareca y el golpe final para quienes tenían esperanzas de que el adiestrador argentino incluyera a Gary Medel y a Arturo Vidal en la lista de quienes nos representarán en la Copa América.

“Me puso muy contento, quería estar. Cuando no salí en la primera nómina para el partido contra Paraguay me dolió un poco, pero sabía que era importante lo que tenía que hacer en mi club para estar acá”, explica Esteban Pavez.

Luego, agrega que “me lo tomo como un premio al esfuerzo que he hecho toda mi carrera. Todo me ha costado demasiado y nunca he bajado los brazos. He tenido buenos y malos momentos, pero siempre dejo todo y creo que estar acá es parte de eso”.

Lo que Pavez no esperaba era que tendría que usar el mismo dorsal con el cual el Pitbull ganó dos veces el trofeo que desde este jueves se disputará en Estados Unidos. Por lo mismo, cobran relevancia sus palabras.

“Cuando supe (que usará la 17), le mandé un mensaje a Gary y me dijo que me lo merecía y que estaba muy contento de que estuviera acá... Con Gary tengo un muy linda amistad”, asegura el capitán del Cacique.

Y de inmediato aborda la ausencia del recién llegado a Boca Juniors. “Obvio que a todos nos guastaría que estuviese acá, pero eso ya es decisión del ‘profe’. Estoy contento, sea cual sea el número. Lo más importante es estar acá y defender con todo esta camiseta si me toca jugar”, sostiene.

Misma línea que utiliza para hablar de su compañero de equipo y también ausente en el combinado nacional. “Todos sabemos lo que es Arturo. Para mí es el mejor de la historia, pero la decisión de que él esté acá o no es netamente del técnico. Eso deberían preguntárselo a él, pero Arturo está contento y eso es importante para nosotros”, revela.

Pavez también confiesa que ha aprovechado estos días de concentración para conversar con Mauricio Isla sobre su posible fichaje en la escuadra mapuche. “Hemos hablado un poco, pero todavía no hay nada concreto. No sé todavía si va a llegar. Esperemos que sea lo mejor para él y para Colo Colo, que obviamente es mi equipo”, detalla.

¿Cuándo debuta Chile en la Copa América y quién transmite?

Esta será la segunda Copa América en la que dirá presente Esteban Pavez, pues ya estuvo en la edición de 2019, cuando Reinaldo Rueda era el técnico de Chile. El jugador de Colo Colo debutó en el Equipo de Todos el 2014 y ha defendido 13 veces los clores patrios.

Y si bien no asoma como titular en el equipo de Gareca, si podría ser una alternativa para cuando el once nacional juegue su primer partido ante Perú, este viernes 21 de junio a las 20 horas, duelo que será transmitido por Chilevisión, Canal 13 y Directv.