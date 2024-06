Arturo Vidal lanza un duro dardo por su marginación de la Copa América: “Da tristeza y rabia, porque no es algo futbolístico”

Arturo Vidal será uno de los grandes ausentes en la Copa América. Un hecho inédito desde que está en la alta competencia. Por lo mismo, el volante no ocultó sus sensaciones luego de ser marginado por el técnico Ricardo Gareca. Este martes, en conferencia de prensa, el King habló sobre sus sensaciones y fue bastante directo.

“No sé si se ha hablado mucho, pero sí, me hubiese encantado estar. No me tocó esta vez, pero nada, hay que apoyar de afuera. Ojalá que a la Selección le vaya bien, por el bien del fútbol chileno y esperar que debuten con un triunfo si Dios quiere”, comenzó señalando.

En ese contexto, fue aún más allá y lanzó un dardo a Gareca. “Igual te da tristeza, te da rabia no poder estar, porque no es algo futbolístico, sino que es una decisión del entrenador que tiene todo el derecho a elegir sus jugadores; a los que cree que seguramente lo van a hacer bien en la Copa América. Claramente me hubiese encantado estar. Estoy en el mejor equipo de Chile, uno de los 16 mejores equipos de Sudamérica. Entonces, te queda la espina, pero así es el fútbol. Siempre estas cosas las tomo como reto”, expresó.

Igualmente, no pierde las esperanzas de regresar a la Roja. “No estoy ahora, pero vienen partidos de las Eliminatorias, que son muy difíciles y hay que llevar a Chile al Mundial, y espero prepararme en la mejor forma, jugar mucho mejor que la primera parte y pelear con Colo Colo las copas, y eso me va a volver a llevar a la Selección”, sostuvo.

También habló sobre cómo vive el fútbol a estas alturas de su carrera. “Ya pasé mi mejor momento, por algo pasé por los mejores equipos del mundo. Entonces, claramente, tengo que mantenerme nomás, seguir jugando, tener mucho fútbol en el cuerpo, que eso es lo que me va a ayudar a estar bien preparado para lo que me toque acá en Colo Colo o en la Selección. Claramente con Colo Colo tenemos que pelear las Libertadores. A eso vine, lo dije al principio, cuando llegué el equipo no estaba ni clasificado ni a la Copa. Logramos ese objetivo de avanzar y meternos en la Copa, en el grupo, después pasamos a octavos de final, que no se había hecho por años. Entonces, esas son sensaciones muy buenas”, destacó.

Loas a Eduardo Vargas

Vidal también aprovechó de alabar a Eduardo Vargas, quien había lamentado la ausencia del volante de la Copa América: “He conversado con Edu. Me alegro mucho de verlo así. Creo que Edu siempre ha sido un jugador fundamental para la Generación Dorada. Creo que él en todo momento te puede marcar un gol, te puede ayudar a ganar un partido. Claramente pasó un tiempo que no estuvo, era por algunas lesiones que él tuvo, pero un jugador así siempre se necesita. Aunque juegue o no juegue en su equipo, es un jugador que es fundamental para un equipo cuando necesita gol”.

Y no se quedó ahí. “Es el máximo goleador. De la Generación Dorada era el jugador que nos ayudó mucho a lograr las dos Copas Américas porque teníamos un delantero que en cualquier momento te metía goles. Por eso salió goleador en las dos copas. Y me alegro mucho, me alegro mucho de que haya vuelto, que esté metiendo goles”, apuntó.

También se refirió a la opción de un posible arribo de Mauricio Isla. “Ojalá lleguen los mejores, los que el entrenador quiera, no lo que la prensa quiera o la gente quiera. Yo creo que el entrenador es el encargado de decir qué jugadores tienen que llegar y los que lleguen seguramente van a ser para pelear. Claramente Mauricio tiene un recorrido muy importante, ha hecho linda carrera, pero no sé si es el jugador que el profe quiere o no”, expresó.

“Si llega, sería espectacular, si no, no te puedo opinar. Pero sí, Mauricio es un jugador que aporta mucho con su experiencia, con su alegría, pero nada, no quiero hablar. Si llega, si se da, bien, ahí te puedo hablar, pero ahora en este momento no quiero hablar de él”, concluyó.

En cuanto a la posibilidad de renovar su contrato que vence a fin de año, Vidal fue cauto. “Yo estoy muy contento acá, estoy trabajando día a día. Claramente la renovación va a llegar en algún momento. Tampoco quiero meter presión”, indicó. “Colo Colo tiene que hacer las cosas bien y si están contentos conmigo, yo feliz. Estoy feliz jugando acá, espero seguir así y ojalá estar muchos años, pero las cosas se dan solas. Se dan solas y si las cosas vienen bien, seguramente las dos partes se juntarán y llegarán a acuerdo, pero feliz de quedarme toda la vida acá en Colo Colo”, remató