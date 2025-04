Ricardo Gareca está en Argentina. Desde Buenos Aires, la capital transandina, el técnico de la Selección describe de forma peculiar un gusto, que dice, puede darse allí. "Estoy en Buenos Aires, tomándome un café. Es muy difícil que salga a tomar café allá en Santiago”, plantea en DSports. “El ambiente en la Selección no es el ideal, todos somos conscientes. Tengo buena relación con la dirigencia. En mi postura, yo estaba muy seguro de mi posición y la de mis colaboradores, que es continuar en el cargo”, complementa. Aclara, eso sí, que nunca ha recibido una abierta falta de respeto. Las que hubo en el partido con Ecuador fueron colectivas. Desde las tribunas, bajaron cánticos que cuestionaban su continuidad. La dirigencia terminó ratificándolo.

El viaje del entrenador no genera buenas impresiones. Principalmente, por la oportunidad. La Roja está en el peor escenario posible: cierra la tabla de las Eliminatorias, con 10 puntos. Tiene cinco menos que Venezuela, que ocupa el séptimo puesto e iría al repechaje. También, porque no es primera vez que sus desplazamientos están en entredicho.

“Debería estar en Santiago, viendo todos los partidos posibles”: despedazan las quejas de Ricardo Gareca desde Argentina

A la historia de la Roja no le gusta ni la declaración ni el viaje. “En el momento que sea, bueno o malo, está errado medio a medio. Debería estar en Santiago yendo a ver todos los partidos posibles de Primera o Primera B. El entrenador nacional debe estar en el país de la selección que entrena”, sostiene Jorge Aravena, referente del combinado nacional entre los 80 y los 90.

El Mortero saca una conclusión. “Esto ratifica que el DT de la selección debe ser un chileno”, sostiene. Y refuta las consideraciones del Tigre. “Ni el ambiente lo justifica. No es de ahora. Es algo que se le viene criticando hace rato. Que termina un partido y se va a Buenos Aires. Ricardo está errado. Muy errado”, sentencia.

Ricardo Gareca, en el partido entre Chile y Ecuador (Foto: Photosport)

Leonardo Véliz, mundialista en Alemania 1974, coincide. “Está equivocado. Nuestro país no es tan violento como para que un personaje de su categoría, aunque es vilipendiado en las redes sociales, no pueda andar en algún lugar. No somos un país subdesarrollado. Está poniendo mal al país. Puede ir al estadio a ver jugadores para un posible recambio. Que no pueda ir a un restorán, me suena raro”, sostiene el Pollo.

“Debió pensar mucho en eso y haber llegado a un corte definitivo antes de viajar a Buenos Aires, por más que comparta mantenerlo porque no hay plata en caja. Ahora, Gareca aceptó y resulta que el clima se le hace adverso y viaja a Buenos Aires. Está demostrando un flanco de debilidad. Otro, después de haber sumado a Vidal. Recurrir a lo que hay o se me impone y no lo que creo. Eso es signo de debilidad. Esto también”, sentencia.

El técnico de la Roja Sub 17 que logró el tercer puesto en el Mundial de Japón, en 1993, no vacila. “El seleccionador chileno debe estar en Chile. Por más que esté de moda el teletrabajo, tiene que marcar presencia”, insiste. “Que por lo menos aparente que anda buscando. Ancelotti anda viendo a los equipos juveniles, buscando jugadores para el primer equipo del Real Madrid. Sin ir más lejos, a Bielsa se le ha visto mirando partidos en Uruguay”, sugiere.

“No es tan grave”

Jorge Contreras se sitúa en una vereda distinta. “Quizás por qué lo habrá dicho. A lo mejor con tanta crítica encima, necesita aislarse un poco. Qué podría hacer acá: estar pendiente del campeonato, mirar jugadores que podrían servirle. Los técnicos de Selección, a pesar de que no estén en Pinto Durán, no dejan de trabajar, porque siempre están pensando. No es tan grave”, apunta.

El Coke profundiza. “La declaración que hace se puede entender porque quizás no pueda llegar y entrar a cualquier café. Quizás se entiende. Cualquier técnico de equipo no deja de trabajar nunca. Uno no se saca de la cabeza su función, porque es algo que es muy difícil de hacer. Hasta a los técnicos del fútbol joven nos pasa. Uno comparte con la familia, pero nuestro pensamiento siempre está en el trabajo. No es que Gareca esté dejando de lado su función. Quizás está compartiendo con otra gente, pero en todo momento debe estar pensando en mejorar esa condición. Es un entrenador muy criticado, que no le está sacando rendimiento a un equipo comprometido”, resume.

El enfoque del exvolante procura ser más práctico. “No por estar encerrado en Pinto Durán está cumpliendo con su trabajo. Quizás va al baño y piensa en fútbol. No veo que dé para juzgarlo o para pensar que está dejando de lado su condición de técnico de la Selección”, finaliza.