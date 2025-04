La soberbia actuación de Vicente Villegas no alcanzó: la Sub 17 se inclina ante Brasil e irá por el bronce en el Sudamericano

La selección chilena Sub 17 enfrentó a Brasil con la clasificación al Mundial de Qatar en el bolsillo. Instalarse en las semifinales del Sudamericano era un premio más, totalmente merecido por el desempeño del equipo de Sebastián Miranda. La competitividad de una escuadra que ha entusiasmado, justo en momentos en los cuales la actividad no atraviesa por su época más virtuosa, se ponía a prueba ante una potencia como la Canarinha. No se pudo. Fue una derrota de 1-0. No hay final.

Chile dejó Montería y se fue a Cartagena. El Estadio Olímpico Jaime Morón recibió la primera semifinal, que cruzó al seleccionado nacional con el ganador del grupo B y el único invicto del campeonato. Mientras Brasil es, con distancia, el más ganador del Sudamericano de la categoría con 13 títulos, la Roja nunca ha conseguido el primer lugar continental. Pero los resultados previos y el trabajo del equipo le daban espacio a la ilusión. Además, el recuerdo fresco del batacazo ante Argentina era un aliciente más para el equipo chileno.

La Selección se ha caracterizado por ser un elenco que mantiene una estructura y un orden, y que trata de ser un equipo corto. Sin embargo, ante la Canarinha, debió matizar el bosquejo de juego y saber ponerse el overol para trabajarlo de otra manera. Miranda no pudo contar con Ian Alegría, por lesión. En esa dirección, Zidane Yáñez fue el hombre más adelantado, mientras que Yastin Cuevas y Cristóbal Sepúlveda debieron ir al sacrificio y ubicarse en las bandas para apoyar en el retroceso.

Brasil fue copando espacios, arrinconando a una Roja que le duraba poco el control de la pelota. Con ese escenario, se fue erigiendo la figura del portero Vicente Villegas. Golero de 15 años, quien pertenece a Coquimbo Unido, fue el gran nombre propio de la Selección en Cartagena de Indias. Su primera intervención fue en los 6 minutos, conteniendo un remate al primer palo de Kayke Ayrton. Ese fue el inicio de una actuación consular e inolvidable para una carrera que recién está naciendo.

El reloj pasaba y el dominio brasileño era más consolidado. Chile era un equipo largo, en donde Zidane Yáñez quedaba muy aislado, mientras que el resto de sus compañeros se concentraba en aguantar y encontrar algún respiro para salir del sofocón. Jugando de atrás hacia adelante, las tapadas de Villegas se hacían relevantes. A la media hora tuvo otra gran intervención en su primer palo. Luego, en los 40′, entre poste y portero, la Roja se salvó una vez más.

La Roja demostró durante el torneo que “sabe sufrir”, en lo futbolístico. Le sucedió, por pasajes, en el debut con Colombia y en el segundo tiempo ante Paraguay. Pero en esta ocasión era distinto. Quizás por la potencia del adversario.

En el complemento, Vicente Villegas siguió su exhibición, con otra intervención en los 50′. Se mantenía la tónica del partido, con un Brasil buscando la apertura de la cuenta pero carente de definición y un Chile abroquelado en su territorio, de a poco mostrando signos de agotamiento.

Estaba al caer el gol de la Verdeamarela y sucedió en los 65′. En su primera aparición en el juego, el ingresado Wendeson Santos conecta el balón en el área, tras desborde de Ruan Pablo, para el 1-0. El desafío para los chilenos era esbozar una respuesta ante la desventaja. Miranda hizo cambios, aunque sostuvo a Zidane Yáñez.

Martín Jiménez, el interesante lateral derecho de Audax Italiano, empezó a soltarse y cada vez que pasó por su banda causó algo. Es uno de los jugadores a seguir post Sudamericano. En los 72’ llegó el primer tiro al arco de Chile, de Molina, que dio en el travesaño. La Roja hizo un esfuerzo físico y táctico para pelearle el partido a una potencia mundial. Lamentablemente faltó hacer más daño en el área rival.

A la Sub 17 le queda un último partido. Será por la definición del tercer lugar, este sábado. Enfrentará al perdedor de la segunda semifinal, Colombia o Venezuela.