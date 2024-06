“Hasta la comida de la mascota le salía gratis”: En Perú no perdonan a Ricardo Gareca y le dan con todo por su arribo a la Roja

No hay caso. Los peruanos no perdonan que Ricardo Gareca esté dirigiendo a la selección chilena, pese a todo el tiempo que ha pasado desde que dejó la banca peruana (19 de julio de 2022) y firmara en la Roja (el 26 de enero de este año).

El resentimiento que tienen hacia el estratega que los lleva a Rusia 2018 y juega el repechaje para Qatar 2022, se refleja en diversas notas de prensa y en cada bloque deportivo que se toca el tema. Pero esta vez, un columna de opinión se excede en la crítica y ataca de manera personal al nacido en el otro lado de la cordillera.

“Este vienes arranca la Copa América para la selección. Y el rival es el Chile de Gareca. El mismo que gritaba que era más peruano que el arroz con leche y su rostro inundó las calles de la capital en el inicio de las Eliminatorias para moverle el piso al ‘Cabezón’ Reynoso”, se puede leer en el portal Trome.

Allí, el “Bombardero” -así firma la nota- agrega que Gareca “tenía 193 países para dirigir, pero se fue al enemigo. Para mí nunca tuvo compromiso, seriedad, ni le interesó los colores como decía en la publicidad de un banco”.

No contento con ello, se alza contra las ambiciones económicas del profesional. “Aquí no renovó porque le bajaron un ‘cachito’ el sueldo y por esa misma cantidad arregló un año y medio después con los sureños”, dispara.

Y para rematar, añade una fea acusación: “Tuvo amor a los chicharrones y no al chancho. Todo no es dinero en la vida. Aquí se hizo millonario y hasta la comida de su mascota le salía gratis”. Algo que se veía venir desde la semana pasada, cuando en el mismo espacio, se anuncia que “la hora de la verdad es el próximo viernes en Texas. Allí lucharemos contra dos enemigos: Chile y Gareca. No hay más”.

Se refiere al debut de ambos países en el torneo continental. Chile y Perú comparten el Grupo A con Argentina y Canadá y saltarán a la cancha estadounidense para medirse por primera vez, desde que Gareca se puso el buzo del Equipo de Todos.

Duelo que puede significar una revancha para los chilenos, tras aquel recordado partido por la semifinal de la Copa América 2020, donde nuestro país cae ante los nortinos por 3-0 y se queda fuera de un tercer desenlace consecutivo contra los argentinos.

Claro que esa vez Gareca estaba del otro lado y Chile ya evidenciaba el desgaste de la Generación Dorada. Por lo mismo, lo que ocurrirá esta semana será otra historia y servirá para medir en qué lugar están ambas oncenas, ya que en las Eliminatorias no andan muy bien: Chile está octavo con cinco puntos y los del Rimac son los colistas con dos unidades.

El partido entre Chile y Perú será este viernes a las 20 horas y será transmitido por Chilevisión, Canal 13 y Dsports.