Luka Modric le da una tajante respuesta a Mbappé sobre el fútbol sudamericano y pone de ejemplo a la Roja

En los últimos años Kylian Mbappé ha sacado ronchas con sus declaraciones acerca del nivel del fútbol sudamericano. Recientemente volvió a cuestionarlo, afirmando que en Europa están las mejores selecciones. “Para mí, la Eurocopa es más complicada que la Copa del Mundo; más allá de que en el Mundial hay más presión, aquí todos los equipos se conocen entre sí, jugamos entre nosotros todo el tiempo”, declaró.

Las palabras no cayeron bien en este lado del mundo. Primero, fue el propio Lionel Messi quien salió al paso de esa teoría y replicó con dureza: “También había dicho que los equipos sudamericanos no tenían nivel... antes del Mundial. Pero, bueno, cada uno le da importancia a la competición que juega. Obviamente, la Eurocopa es una competición importantísima, donde están los mejores. Pero está dejando afuera a Argentina, tres veces campeón del mundo; a Brasil, cinco veces campeón del mundo; Uruguay, dos veces campeón del mundo. Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es la más difícil”.

Pero no solo en Sudamérica, los dichos de Mbappé fueron desaprobados, sino que también en Europa la idea genera debate. Y nada menos que la leyenda croata Luka Modric le respondió al francés, en una entrevista con ESPN antes de su estreno en el certamen continental.

¿Qué dijo la estrella croata?

“No me gusta comparar, pero sí la Europocopa son las mejores selecciones de Europa, pero en un Mundial también tú tienes a Argentina, a Brasil, Uruguay, Chile... Tienes grandes equipos de otros continentes. No me gusta comparar, pero yo creo que el Mundial, para mí, es más difícil, porque es todo el mundo, las mejores selecciones de todo el mundo”, señaló el jugador del Real Madrid, quien será compañero del galo.

En ese contexto, el volante profundizó su desacuerdo, aunque también quiso mostrarse comprensivo frente a dicha opinión. “A pesar de que puedo entender lo que ha dicho Mbappé, porque aquí se juntan todos los europeos más fuertes y nos conocemos más, pero para mí el Mundial es más difícil. Para mí. Pero bueno, cada uno tiene su opinión”, remató.

Croacia forma parte del Grupo B, uno de los más complejos de la Eurocopa, y que también integran España, Italia y Albania. Mientras que Francia quedó en el D, con Países Bajos, Polonia y Austria.