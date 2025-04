Luto en Cobreloa: fallece Roberto Espicto, el hombre que descubrió a Alexis Sánchez

Calama está de luto. Este lunes falleció Roberto Espicto, el hombre que descubrió a Alexis Sánchez, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas en Cobreloa. La noticia fue confirmada por el elenco nortino. “Con profunda pena y mucho respeto, enviamos nuestras más sinceras condolencias a un grande en la historia formativa de nuestro club y del fútbol chileno”, señalaron en un comunicado.

Desde el Colegio de Entrenadores también mostraron su pesar por la muerte del histórico estratega. “Lamentamos la sensible pérdida del entrenador, fallecido en la noche de este domingo 6 de abril. Espicto, de 75 años, tuvo una carrera como futbolista y luego fue un destacado técnico en el Fútbol Joven de Cobreloa, donde pudo participar en la formación de importantes jugadores. Desde la asociación que agrupa a los técnicos, se envía un mensaje de fuerza y compasión a sus familiares y seres queridos”, establecen.

Roberto Espicto en un período como entrenador del primer equipo de Cobreloa. (Foto: Photosport)

Por su lado, César Bravo, actual entrenador de Cobreloa, publicó un sentido mensaje por la muerte del estratega, con quien trabajó codo a codo por muchos años. “Descansa en paz, Roberto Espicto, me quedo con tus enseñanzas, tus retos, tus rabietas. Fuiste mi primer DT, quien me dejó en cadetes en 1989, fuimos compañeros de trabajo en las divisiones inferiores de Cobreloa, me trajiste a Calama como DT de la Sub 17, fuiste entrenador de mi hijo, vivimos y compartimos en la misma casa juntos por muchos años. Hoy me toca despedirte y agradecerte por todo lo que nos diste. Abrazos al cielo y descansa en paz”, escribió.

Detrás de Sánchez, Aránguiz y Vargas

2003 fue un año clave para los destinos del fútbol chileno. En esa temporada, Cobreloa fue bicampeón del fútbol chileno, sin embargo, también fue cuando Roberto Espicto recibió la noticia de que en Tocopilla había un talentoso jugador joven que podía pasar a la cantera naranja. Alexis Sánchez fue trasladado a Calama y comenzó a jugar en la escuela de fútbol de la institución. Luego pasó a la cantera y a los dos años ya debutó en el primer equipo, bajo el alero de Nelson Acosta, quien también le dio su primera oportunidad en la Selección.

“La mitad para arriba de Chile es de Cobreloa. Siempre salen buenos jugadores de Calama, y es por el fruto de un buen trabajo. Ellos ahora son jugadores de nivel mundial. Todo el planeta sabe quiénes son y que si les dan ventaja son letales. Charles corre toda la cancha, habilita y hace goles. Alexis cambió mucho, juega para el equipo y es fundamental”, comentó Espicto hace algunos años, al recordar la formación de jugadores emblemáticos de la Generación Dorada. También fue clave en los primeros años profesionales de Charles Aránguiz.

“Me lo mandaron de Calama a Santiago para que viera cómo jugaba. Llegó con 15 años y jugó con una Selección de Maipú adulta. Lo vi y a los 10 minutos llamé al club para que compraran su pase”, señalaba, sobre el tocopillano.

Por otro lado, respecto a la formación del Príncipe, recuerda que fue un período complejo. “El hermano mayor de Charles me dijo que jugaba muy bien. Fui a Puente Alto y a los 14 años me lo traje a Cobreloa porque tenía muchísimas condiciones. Tuvo problemas para adaptarse a Calama, incluso quiso irse muchas veces, hasta retirarse del fútbol. Los sacrificios le rindieron frutos, porque ahora es figura en la Selección y en Brasil todos lo quieren”, comentaba Espicto en los años más gloriosos de la Roja.

También llevó a Eduardo Vargas a la Segunda Región. “Edu llegó por intermedio de un amigo mío. Jugaba en el sector de Providencia en una filial de Puerto Montt en Santiago. Lo vi y me lo quise traer inmediato a Calama, con 16 años, pues era un goleador innato”, recordaba.