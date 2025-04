Las Eliminatorias más sufridas de Alexis Sánchez

La reciente fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas tuvo como gran novedad la convocatoria de Alexis Sánchez, quien retornaba a la selección chilena luego de una larga ausencia. Sin embargo, debió presenciar los partidos a distancia. Por problemas físicos, no viajó a Asunción para enfrentar a Paraguay. Posteriormente, también quedó descartado para el duelo contra Ecuador. Observó el juego desde las tribunas del Estadio Nacional. Seguramente, en su fuero interno, sentía ansias de ayudar a sus compañeros.

“Triste por no estar, no lo imaginan”, posteó el tocopillano, descartándose para enfrentar a la Tri, antes de que saliera el parte médico de la Selección. “Obviamente, no me alegra que Sánchez esté lesionado”, emitió el técnico del Udinese, Kosta Runjaic, después de la fecha FIFA. A raíz de un microdesgarro, que lo tendrá (a lo menos) cuatro semanas descartado, en Italia dan por finalizada su temporada.

Todo esto es un cóctel amargo, que da como resultado una compleja temporada para el Niño Maravilla, donde los problemas físicos y una reducida cantidad de minutos no le han permitido tener regularidad, en su retorno a Udine. La Roja, que está ad portas de perderse por tercera vez consecutiva una Copa del Mundo, no escapa de esto.

El único bastión de la Generación Dorada que permanece en Europa no juega por Chile hace 281 días. Su última aparición fue el 29 de junio de 2024, ante Canadá, por la Copa América. Remitiéndose netamente a Clasificatorias, para encontrar su último encuentro hay que retroceder al 21 de noviembre de 2023, ante Ecuador, en Quito, día en el cual Nicolás Córdova dirigió como interino a la Selección, tras la renuncia de Eduardo Berizzo.

La historia de Alexis Sánchez como futbolista se entremezcla con el transitar de la Roja. No son indivisibles. En definitiva, el canterano de Cobreloa es el jugador con más partidos (166) y más goles (51) en la historia de la selección chilena. Por lo mismo, es particularmente llamativa su escasa influencia en el equipo nacional en el sinuoso camino rumbo a 2026. Los números son elocuentes. El delantero suma en su carrera cinco Clasificatorias y la actual es, con distancia, la más pobre de todas.

Alexis Sánchez. Foto: Photosport.

La primera fue hacia Sudáfrica 2010 (estaba en River Plate). Debutó el 15 de junio de 2008, en La Paz, en la victoria 2-0 sobre Bolivia, con Marcelo Bielsa al mando. Sumó 1.056 minutos en 12 partidos y convirtió tres goles. Fue el complemento perfecto para Humberto Suazo, quien fue el artillero de esa edición (10). Luego, hacia Brasil 2014, volvió a completar 12 partidos (1.072 minutos) e hizo cuatro tantos.

Aunque parezca paradójico, el proceso donde Alexis explotó más fue para Rusia 2018, en el que Chile claudicó en el objetivo. Jugó 17 de los 18 partidos (1.524 minutos) y convirtió siete goles, siendo el artillero de Chile en el proceso (más cuatro asistencias). Posteriormente, para Qatar 2022, estuvo en 15 juegos (1.212’) e hizo seis anotaciones. Pero rumbo a Norteamérica 2026 todo se desmoronó. Hasta la fecha, apenas acumula 450’ en cinco partidos, sin goles ni asistencias. De hecho, Ricardo Gareca no lo ha podido tener en partidos de Clasificatorias.

Con 36 años, todo parece indicar que la actual es la última clasificatoria para el goleador histórico de la Selección, quien además es el máximo artillero de Chile en Eliminatorias (con 20). Supera en este ítem a Marcelo Salas (18), Iván Zamorano (17) y Arturo Vidal (17). Esta es la compleja realidad del Niño Maravilla, en las postrimerías de su laureada trayectoria.