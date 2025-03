Alexis Sánchez confirma su ausencia del vital duelo ante Ecuador: “Triste por no estar, no lo imaginan”

Alexis Sánchez no fue a Asunción para el partido de la Roja ante Paraguay, debido a molestias físicas. Los esfuerzos estaban por recuperarlo de cara al duelo del martes ante Ecuador, que ahora cobró una importancia sustancial luego de la derrota en Paraguay. Lamentablemente para los intereses de Ricardo Gareca, el Niño Maravilla quedó definitivamente descartado.

A través de un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, el jugador del Udinese confirma su ausencia. En efecto, no podrá ser considerado para el choque ante el combinado del Guayas, que es la última oportunidad para que la Selección se reinserte en la pelea por el repechaje para el Mundial 2026.

“Orgulloso de ser chileno carajo!! y de vestir la camiseta de mi país”, comenzó su mensaje. “Pero triste por no estar, NO lo imaginan. Sé que el martes todo el país apoyará a la selección de CHILE... Porque cuando me tocaba vestir esta camiseta, veía a un niño queriendo ser como uno, a un abuelo abrazando a su nieto, familias unidas y en mi caso, a una madre viendo a su hijo vestir la camiseta de Chile... porque cuando estás lejos de tu país todo cuesta más y les decía a todo el mundo: Soy Chileno y de Tocopilla. Pase lo que pase amor a tus colores CHILE”, manifestó el futbolista.

De esta manera, se sigue estirando la ausencia de Sánchez en la Roja. El goleador histórico del seleccionado nacional no juega con el representativo desde el 29 de junio de 2024, en el duelo ante Canadá por la Copa América, cuando se lesionó. Si nos vamos a los goles, no convierte por Chile desde el 27 de marzo de 2023, en un amistoso contra Paraguay.