Beccacece elogia a Chile y a Vidal antes de visitar Santiago: “No tiene los puntos que merece, sobre todo desde la llegada de Arturo”

La selección chilena tendrá un durísimo partido este martes ante Ecuador, en el Estadio Nacional, que es la última posibilidad para mantener cierta expectativa de alcanzar el repechaje para la Copa del Mundo 2026. El entrenador de la Tri es Sebastián Beccacece, un conocido del medio local, integrante del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, que llegó al Mundial de 2014 y ganó la Copa América de 2015.

Este domingo, en conferencia de prensa, el ex DT de la U atendió a los medios en la previa del viaje a Santiago. En su alocución, dio muestra del conocimiento que tiene del fútbol nacional y del recuerdo de su estadía en la Roja.

“Sabemos que será un escenario hostil, pero no por declaraciones. Tuve la suerte de estar del 2012 al 2015... Yo conozco muy bien al futbolista chileno. Sé muy bien que ellos van a jugar su carta. Le tengo un gran afecto y un gran respeto, por Arturo (Vidal), Charles (Aránguiz), Eduardo (Vargas), Alexis (Sánchez). Hay muchos chicos que eran sparrings, todas esas cosas son bonitas. Estamos en este presente hermoso con el Ecuador, pero con cautela y la confianza necesaria, pero con la guardia alta”, emitió el entrenador.

En la cita con la prensa, Beccacece destacó más de una vez a la selección chilena y también elogió a elementos como Vidal. “Enfrentamos a un buen rival. No tiene los puntos que merece, sobre todo desde la llegada de Arturo. Es un lindo juego y queremos seguir con esa senda de ver si somos capaces de empezar a consolidar puntos fuera de casa. Es algo que tenemos pendiente”, mencionó.

Si bien la tabla de posiciones le da un margen importante a los ecuatorianos, el técnico prefiere mantener la calma. “Yo creo en la relajación solo cuando no estoy compitiendo. Tenemos un equipo que va madurando. El éxito prematuro es muy dañino. El otro día demostramos que no bajamos la guardia. Jugamos bien y ganamos, la forma también es importante. Llevamos pocos juegos y hemos conectado con un grupo de futbolistas. Nosotros vamos por la unidad, es la forma de llevar adelante una idea”, emitió. Además, entregó un dato: lleva 68 entrenamientos con los sparring y 48 con el primer equipo, en ocho meses de trabajo.

“Me gustaría ir a un tercer Mundial. Me gusta esa vivencia que se genera con la gente. Eso a mí, vivirlo, me encanta. Tengo ese sueño”, agregó.

Consultado sobre cuánto ha acomodado su idea en el combinado del Guayas, contestó: “Todo es un proceso, habría que preguntarle a la inteligencia artificial. Los entrenadores somos distribuidores de ideas. Tenemos una idea, la probamos... Seguiremos tomando decisiones. Aprendimos que en el fútbol no hay una verdad, son varias verdades. Antes era más cerrado, aprendí a convivir con muchas verdades. Nadie puede saber lo que va a encontrar en un partido”.

Analizando a Chile

Como era de suponerse, parte importante de su alocución fue en relación al próximo rival: la Roja. Sacó a relucir sus conocimientos sobre la escuadra de Ricardo Gareca.

“Te vas a encontrar con un equipo de muy buenas intenciones, que tiene dos muy buenos laterales, que sus dos centrales tienen buen pie para meter pases por dentro. Que tiene una linda combinación en el medio porque Arturo (Vidal) entiende todo, porque Echeverría tiene piernas y porque Pizarro es un jugador que se ubica muy bien, y porque tiene una delantera muy peligrosa”, comenzó su escaneo.

“Eduardo (Vargas) ha sido máximo goleador con nosotros, Alexis (Sánchez) ha jugado en las mejores ligas del mundo y Cepeda tiene un control y un cambio de dirección y remate muy peligroso. Y si deciden entrar otros jugadores, ha jugado Aravena u otro tipo de jugadores en el medio. Ni hablar del gladiador Charly (Aránguiz) que es tremendo”, continuó.

“Entonces, nosotros sabemos del poderío de Chile, porque aparte lo conozco bien, no es que me lo contaron o que lo vi en un video. Claro, si uno va a la estadística, dice ‘jugamos con el último’. Yo no pienso eso. Yo pienso que jugamos con un gran equipo, que tiene muy bien instalado los patrones o mecanismos para distribuir la pelota y llegar a los costados o atacar muy bien por dentro, para que esos extremos habiliten todo el tiempo a su centroatacante y alimenten ahí. Además tiene la sorpresa de la llegada de Arturo, los laterales, juegan a espacio grande, son valientes. El otro día en Paraguay hicieron un gran partido, no merecieron perder. Es fútbol, hay que saber del rival, pero sobre todo hay que confiar en lo que estamos haciendo y a partir de ahí veremos si podemos imponer condiciones", planteó.