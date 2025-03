Alexis Sánchez no viajó con la Selección para enfrentar a Paraguay. Su ausencia se sintió. En la cancha, porque es uno de los jugadores, sino el único, que son capaces de aportarle un matiz de calidad a la Roja. Fuera de ella, porque su experiencia de años en el primer nivel del fútbol mundial actúa como una suerte de soporte en los jugadores de menor recorrido, aunque hay que decir que, en el último tiempo, Ricardo Gareca ha vuelto a confiar en los estandartes de la Generación Dorada, quizás como un intento desesperado de aferrarse a la escasa opción de ir al Mundial.

El Niño Maravilla volvió a sufrir por el factor que ha complicado insistentemente la recta final de su carrera. Este miércoles, tuvo que abandonar prematuramente el entrenamiento en Juan Pinto Durán para dirigirse a la clínica Meds, donde se sometió a exámenes médicos que llevaron al staff de la Roja a concluir que lo mejor era reservarlo. Una fatiga muscular desterraba la opción de que pudiera participar en el partido ante los guaraníes. Forzarlo a viajar no tenía sentido alguno.

En las jornadas anteriores, fiel a su estilo, se había exigido al extremo. Incluso fue reprendido por Ricardo Gareca por sumarse a tareas defensivas que no le habían sido encomendadas. En esos días llamó la atención una competencia de definiciones y tiros al arco con Fernando Zampedri, una muestra de que se sentía en plenas condiciones. A la larga, la suma de esfuerzos terminó transformándose en un boomerang.

El plan de la Roja para recuperar a Alexis Sánchez

Con la decisión de que no se sumara a la delegación ya tomada, en la Roja se quedaron con un consuelo: el Niño Maravilla no presentaba alguna rotura fibrilar o miofascial que hubiese derivado en una recuperación mayor. En ese contexto, el escenario más optimista sugiere que, con los respectivos cuidados y sin que medie algún recrudecimiento del estado, el tocopillano puede estar en condiciones de disputar el partido frente a Ecuador. Otro duelo que la Roja afrontará con una etiqueta que no podrá desprender hasta el término del proceso: el de un compromiso decisivo.

La mayor parte del cuerpo médico de la Roja se desplazó a Asunción, naturalmente, para atender las necesidades de los futbolistas que viajaron al choque ante el equipo de Gustavo Alfaro. Sin embargo, hay también una parte del equipo que suele quedarse en Chile, precisamente para estar pendiente de algún jugador que sufra algún contratiempo y no quede inhabilitado por un tiempo que exceda la convocatoria. Es, precisamente, el caso del delantero del Udinese.

Alexis Sánchez, en el Udinese. (Foto: @alexis_officia1)

Sánchez no se quedó solo en Santiago. Al margen de poder utilizar las dependencias de la Selección y de recurrir las veces que sean necesarias a la clínica Meds, donde se sometió a las revisiones que derivaron en el diagnóstico de la dolencia, en la Roja le asignaron un kinesiólogo para que se encargue de realizarle el tratamiento al que debe someterse para aspirar a estar en condiciones de enfrentar al equipo del Guayas. Desde Italia, con natural inquietud, monitorean la situación.

¿En qué consiste la recuperación de Alexis Sánchez?

Independientemente de la estrategia que utilicen los profesionales que tendrán a cargo a Sánchez, los especialistas en el área llaman a la calma. “La fatiga muscular se manifiesta con edema, aumento de tono no deseado por el deportista. Lo que vulgarmente se conoce como contractura. El manejo es activo, con una buena hidratación, períodos de descanso, trabajo aeróbico, presoterapia, frío. La cámara hiperbárica también ayuda, aunque no existe evidencia científica al respecto”, apunta Víctor Pérez, jefe del magíster en kinesiología del deporte y la actividad física de la UCSC, quien trabajó en Huachipato y Universidad de Concepción y ahora atiende al equipo cestero del Campanil.

“La fatiga no es un diagnóstico médico. El manejo es activo. Una suerte de reposo activo. Hay que hacer mucho estiramiento. Y hay que sumarle algo de actividad relajada, que le permita sacarse esa fatiga. La bicicleta ayuda mucho”, explica el profesional.

Mauricio Hernández, quien por años trabajó con el primer equipo de la U, coincide. “Una lesión como esta no arroja rotura muscular de ningún tipo. Podría ser un proceso inflamatorio o un reflejo de contracción mantenido menor. El paciente siente que tiene el músculo un poco apretado. Por seguridad o protección no se le somete a estrés alto. Darle descanso es lo indicado. Masoterapia, termoterapia, mucho ejercicio de elongación, andar en bicicleta. Las fatigas musculares pasan rápido. Depende un poco del historial, pero si hubiese una lesión, una microruptura o un proceso inflamatorio no seguiría en la convocatoria. Tiene un buen pronóstico. No es para alarmarse”, sentencia.

Manuel Astorga aporta la visión del preparador físico. “La regla número uno cuando existe cualquier episodio o duda que se tenga de la condición de salud de un sujeto, es que un preparador físico se subyugue a las indicaciones del cuerpo médico y en conjunto definir las estrategias. Claramente con procesos regenerativos o terapia se puede recuperar. Contraste, baños de agua fría y jacuzzi o agua caliente. O contraste localizado. Hidratación. Hay un sinnúmero de terapias simples que pueden ayudar. En la Copa América de Brasil, Alexis arriesgó y se terminó lesionando más. Ahora creo que será más cauteloso, porque no está jugando en el Udinese. Si cuando llegó ya estuvo tres meses fuera”, acota.