Con varios espectadores: el desafío de Alexis y Zampedri que marcó la práctica de la Roja

La Roja continúa con su preparación para los próximos desafíos de las Eliminatorias. La selección nacional se encuentra trabajando para preparar los próximos desafíos de visitante contra Paraguay y en el Estadio Nacional contra Ecuador.

El motivo de que el Equipo de Todos se encuentre en la penúltima posición hace que la escuadra de Ricardo Gareca deba salir con todo en busca del triunfo en ambos duelos, para así mantener la ilusión de acceder a la pelea por el repechaje.

Para lograrlo, el Tigre realizó una nómina con algunas novedades, entre ellas la incorporación de Fernando Zampedri tras conseguir la nacionalización y los permisos para poder competir representando a Chile.

De hecho, el goleador del Torneo Nacional ha estado trabajando más allá de las exigencias de Gareca. Tras la práctica de este lunes, el ariete de la UC se quedó practicando remates junto a Alexis Sánchez, enfrentándose a Brayan Cortés en el arco.

Los duelos entre el portero de Colo Colo y el atacante del Udinese ya se había dado en oportunidades anteriores, por lo que Zampedri aprovechó la ocasión para sumarse, dando cuenta del esfuerzo que está haciendo para ganarse un puesto en la titularidad. Según presentes en el lugar, el tocopillano estuvo muy certero y le gritó en más de una oportunidad los goles en la cara al portero del Cacique. Zampedri, por su lado, no defraudó frente a la mirada de varios miembros del cuerpo técnico de Gareca.

Alexis Sánchez practicó junto a Fernando Zampedri. Foto: Photosport.

El deseo de Zampedri

“Me siento en mi mejor momento, esto es lo mejor que me pudo haber pasado en el futbol. Estar convocado a una selección nacional para un jugador es lo máximo. Estoy al 100 por ciento, bien físicamente y esperando que llegue el partido con muchas ganas”, había comentad el ariete de los franjeados después de los trabajos del lunes.

“Como no vamos a seguir a La Roja si tiene jugadores de jerarquía, es increíble estar parado acá y ser aporte para este país. Ojalá que se pueda dar el debut con gol”, continuó el máximo artillero del Torneo Nacional.

En cuanto a una eventual titularidad, le entregó la responsabilidad a Ricardo Gareca. “Hay respeto, es una admiración, pero eso lo va a decidir el entrenador. Me toque jugar o no me toque, debo apoyar a mis compañeros estando a disposición”, cerró.

Por su parte, Felipe Loyola comentó que “tuve varios golpes duros en mi carrera, pero me supe sobreponer. No hay otra receta más que el trabajo y tengo ganas de traer lo que estoy haciendo en el club a la selección, yo soy el que más quiere tener un buen papel posible”, indicó de entrada el volante de Independiente de Avellaneda.

Sobre los próximos encuentros resaltó que “vamos a ir por los seis puntos. La selección está preparada para ir allá (a Asunción) e imponerse. Queremos clasificar al Mundial y estamos todos con eso en la cabeza independiente del ambiente o la condición climática”.

“Hay jugadores de jerarquía. Te entregan consejos, vivieron los mejores momentos y pueden mostrar el camino. Son un ejemplo para los más jóvenes, rescatando lo positivo que te pueden entregar y el nivel de carrera, que es algo a lo que yo aspiro”, cerró.

El primer desafío para la Roja se dará este jueves 20 de marzo desde las 20.00 horas contra Paraguay. Luego, en el Estadio Nacional, Chile recibirá a Ecuador el 25 del mismo mes a contar de las 21.00 horas.