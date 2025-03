La ilusión de Fernando Zampedri de cara al debut con la Roja: “Ojalá se dé con un gol”

La selección chilena ya se prepara para enfrentar la crucial fecha doble de las Eliminatorias. La Roja deberá visitar a Paraguay y luego recibir a Ecuador con la necesidad de sumar victorias para salir del penúltimo lugar y continuar con la ilusión de pelear por el repechaje para el Mundial de 2026.

Una de las novedades de la nómina de Ricardo Gareca para estos encuentros fue el llamado de Fernando Zampedri tras recibir la nacionalización. El atacante de Universidad Católica hizo una pausa en las prácticas para referirse a los próximos duelos y la manera en la que espera debutar.

“Me siento en mi mejor momento, esto es lo mejor que me pudo haber pasado en el futbol. Estar convocado a una selección nacional para un jugador es lo máximo. Estoy al 100 por ciento, bien físicamente y esperando que llegue el partido con muchas ganas”, comentó el ariete de los franjeados.

“Como no vamos a seguir a La Roja si tiene jugadores de jerarquía, es increíble estar parado acá y ser aporte para este país. Ojalá que se pueda dar el debut con gol”, continuó el máximo artillero del Torneo Nacional.

En cuanto a una eventual titularidad, le entregó la responsabilidad a Ricardo Gareca. “Hay respeto, es una admiración, pero eso lo va a decidir el entrenador. Me toque jugar o no me toque, debo apoyar a mis compañeros estando a disposición”, cerró.

Por su parte, Felipe Loyola comentó que “tuve varios golpes duros en mi carrera, pero me supe sobreponer. No hay otra receta más que el trabajo y tengo ganas de traer lo que estoy haciendo en el club a la selección, yo soy el que más quiere tener un buen papel posible”, indicó de entrada el volante de Independiente de Avellaneda.

Sobre los próximos encuentros resaltó que “vamos a ir por los seis puntos. La selección está preparada para ir allá (a Asunción) e imponerse. Queremos clasificar al Mundial y estamos todos con eso en la cabeza independiente del ambiente o la condición climática”.

“Hay jugadores de jerarquía. Te entregan consejos, vivieron los mejores momentos y pueden mostrar el camino. Son un ejemplo para los más jóvenes, rescatando lo positivo que te pueden entregar y el nivel de carrera, que es algo a lo que yo aspiro”, cerró.

El primer desafío para la Roja se dará este jueves 20 de marzo desde las 20.00 horas contra Paraguay. Luego, en el Estadio Nacional, Chile recibirá a Ecuador el 25 del mismo mes a contar de las 21.00 horas.