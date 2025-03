Adelantándose al parte médico y muy alejado del plantel: la pesadilla de Alexis Sánchez en su retorno a la Roja

Ricardo Gareca sufre un duro golpe. El Tigre, nuevamente, no podrá contar con Alexis Sánchez. Este martes 25 de marzo, en el Estadio Nacional, la Roja recibirá a Ecuador, en un duelo trascendental pensando en obtener el repechaje para el Mundial 2026. Es todo o nada. El Equipo de Todos se juega seguir con vida, pero sin el tocopillano en el plantel.

El estratega tendrá su última chance para mantener las posibilidades de asistir al certamen planetario. Sin embargo, deberá afrontar el partido sin el Niño Maravilla, a quien considera como una pieza clave, capaz de entregarle esa dosis de calidad que ha faltado en el último tercio del combinado nacional. El argentino ha depositado su confianza en los estandartes de la Generación Dorada y pretendía hacer lo mismo con el delantero, el único que se mantiene en Europa.

El tocopillano no viajó a Asunción y quedó marginado de la derrota contra Paraguay tras sufrir una fatiga muscular. Sánchez se quedó en Santiago, concretamente en las dependencias de Juan Pinto Durán, con el propósito de continuar con la recuperación y recibir los cuidados necesarios para completarla. También tuvo vía libre para asistir a la clínica Meds cuando lo requiriera, además de tener asignado un kinesiólogo por parte de la Roja para que lo sometiera al tratamiento. Pese a las intenciones del goleador histórico de la Selección, no fue suficiente.

Una molestia arrastrada y más grave de lo esperado

Sánchez no lo pasa bien. No solo sufre por su ausencia en la Roja, sino que su presente en el Udinese no es bueno. Suma apenas 349 minutos en nueve partidos en la temporada. De hecho, en su último cotejo, en la derrota ante el Hellas Verona, tuvo una deslucida actuación y fue reemplazado en el entretiempo. Tampoco tiene goles en el año.

Su sustitución parecía responder netamente a un cambio táctico producto de su deslucida actuación. Su propio técnico se encargó de asegurar que no tuvo un buen cometido. “Sánchez jugó mal; queríamos más presencia física en el campo, queríamos sumar kilómetros en el mediocampo”, aseguró Kosta Runjaic tras el partido.

No obstante, no solo tuvo que ver específicamente por su rendimiento. Según información de El Deportivo, el chileno sintió una molestia física vistiendo la camiseta del Udinese, la misma con la que llegó para sumarse a la Selección.

En ese contexto es que retornó a la convocatoria de la selección chilena. Sin embargo, a pesar de que su ansiado regreso, marcado también por la lógica expectación que genera su presencia, el tocopillano llegó a Chile en completo silencio. En su arribo al Aeropuerto Arturo Merino Benítez no atendió a los medios. Ni siquiera se detuvo y se fue raudamente a Juan Pinto Durán.

En su llegada a Juan Pinto Durán, según confiesan desde Macul, a Alexis se le vio siempre irritado. Estaba molesto. Quizás, por las críticas de su técnico en Italia. Compartió muy poco con sus compañeros de Selección. “Estaba en su mundo, en su sintonía”, dicen desde el búnker de la Selección. Ni siquiera con Arturo Vidal, uno de los pocos que queda de la Generación Dorada. Solo se relacionaba con Pedro Oñate, el kinesiólogo que intentaba recuperarlo de la dolencia que lo marginó contra los guaraníes.

Ya a las órdenes del Tigre, su complicación física se agravó entrenando con la Roja, concretamente el 18 de marzo. Un día después se confirmó su desafección. En primera instancia, se habló de una fatiga muscular, pero la lesión terminó siendo un microdesgarro, el que terminó por desafectarlo de la doble fecha completa.

El delantero no entrenó a la par de sus compañeros tras el regreso del plantel desde Asunción. Se le vio haciendo trabajos diferenciados, siempre con la idea de alcanzar la recuperación. Habiendo quedado fuera del cotejo con Paraguay, no se quería perder el duelo ante Ecuador. Pero su intento por reponerse no bastó.

Este domingo, en Juan Pinto Durán, Alexis estuvo con una bolsa de hielo en la pantorrilla. A esa altura, el tocopillano sabía que no jugaría frente a Ecuador. Por lo mismo, sin incluso conocer los resultados de los exámenes médicos a los que se sometió durante la jornada, se borró del duelo a través de las redes sociales.

“Orgulloso de ser chileno carajo!! y de vestir la camiseta de mi país”, comenzó su mensaje. “Pero triste por no estar, NO lo imaginan. Sé que el martes todo el país apoyará a la selección de CHILE... Porque cuando me tocaba vestir esta camiseta, veía a un niño queriendo ser como uno, a un abuelo abrazando a su nieto, familias unidas y en mi caso, a una madre viendo a su hijo vestir la camiseta de Chile... porque cuando estás lejos de tu país todo cuesta más y les decía a todo el mundo: Soy Chileno y de Tocopilla. Pase lo que pase amor a tus colores CHILE”, manifestó el futbolista.

La noticia causó sorpresa en el cuerpo técnico de la Selección. Más cuando duranta la tarde, el tocopillano se retiró de la concentración para trasladarse a su hogar en Santiago. Este martes volvió a Juan Pinto Durán para continuar con el tratamiento médico por expresa orden del Udinese. El club italiano está encima del presente físico de uno de los jugadores que no ha logrado responder a las expectativas que se generaron en su arribo.

Alexis Sánchez se lesionó el 18 de marzo entrenando por la Roja. Foto: Photosport.

Una extensa ausencia en la era Gareca

Gareca lamenta la ausencia de Sánchez. De hecho, el Tigre no ha podido contar con el Niño Maravilla, quien jugó su último partido con la Selección el 29 de junio de 2024, en el empate contra Canadá en Orlando, que significó la eliminación de Chile en la pasada Copa América.

El propio Arturo Vidal, que fue capitán en la derrota contra Paraguay, reconoce la relevancia de la presencia del Niño Maravilla en el Equipo de Todos. “Lo de Alexis es un tema del que yo no puedo hablar mucho, porque no soy el indicado (…) Siempre es bueno tenerlo por todo lo que representa. Si no es de titular, en la banca, porque los demás lo ven, saben que es un jugador muy importante. Y los rivales también porque saben quién es Alexis Sánchez”, indicó el Rey en la conferencia de prensa de este domingo.

Después de enfrentar a Ecuador, la Roja debe recibir a Argentina, el 4 de junio. Para dicho duelo, el tocopillano va a estar próximo a cumplir un año sin poder sumar minutos con la camiseta nacional.

Su extensa ausencia es algo sumamente impropio desde su debut con el Equipo de Todos, en abril de 2006. Es la vez que más tiempo ha estado sin jugar con la Selección. En detalle, la última vez había pasado más tiempo sin sumar minutos fue entre el 14 de octubre de 2009 (triunfo 1-0 ante Ecuador en la última fecha de Sudáfrica) y un amistoso contra Zambia en Calama, el 26 de mayo de 2010.

Fueron poco más de siete meses. En ese lapso, de la mano de Marcelo Bielsa, se jugaron cinco encuentros amistosos, todos de preparación para el Mundial y con presencia mayoritariamente de figuras del medio local o fútbol sudamericano, con alguna excepción.

Las lesiones lo han afectado en demasía. Sánchez se perdió los seis partidos de Eliminatorias que se disputaron entre septiembre y noviembre del año pasado. Ahora, en marzo, suma dos más. En rigor, Gareca no ha podido contar con Alexis en el camino al Mundial.

El Tigre solo lo tuvo en el inicio de su proceso. Específicamente, en solo los seis cotejos iniciales de su era al mando de la Roja. El formado en Cobreloa jugó los amistosos contra Albania, Francia y Paraguay, y los partidos de Copa América ante Perú, Argentina y Canadá.