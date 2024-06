Gary Medel lanza dura advertencia antes de volver a jugar por Boca Juniors: “No me gusta estar en el banco”

Llegó el momento. Gary Medel volverá a vestir la camiseta de Boca Juniors, tras 13 años de ausencia, en un duelo válido por la Copa Argentina. Claro, que según lo que informa la prensa del otro lado de la cordillera, lo hará desde la banca pues aún le falta encajar en el modo de juego del adiestrador Diego Martínez.

Y precisamente esto último es lo que no le gusta al formado en Universidad Católica. El Pitbull lo pasó mal en sus últimos meses en Vasco da gama y no quiere que dicha situación se vuelva a repetir en Buenos Aires, por lo que lanzó una dura advertencia en una entrevista que se publicó durante la jornada de este martes 18 de junio.

“La venida para acá se dio porqué me dejaron de un momento a otro sin saber por qué me sacaron del equipo y nada, me cansé un poquito en ese sentido”, parte diciendo en el espacio Boca en Boca del Canal de Boca en Youtube.

Luego enfatizó que “a mí me gusta competir, me gusta jugar, no me gusta estar en el banco. Nunca en mi carrera... He tenido la suerte de jugar siempre de titular”. Fuertes palabras que acompañó con elogios para el cuadro xeneize. “Sabemos el club gigante que es esto, y tuvimos la primera conversa y se llegó casi a un acuerdo inmediato, un acuerdo y feliz de estar aquí”, detalló el oriundo de Conchalí.

Junto a ello, el integrante de la Generación Dorada reveló que “estos días estuve un poco estresado y nervioso por todo lo que viví. Sé lo que es estar en Boca, vengo a ganar y a competir”. Y no contento con ello, volvió a la carga: “Estoy disponible para jugar ya en la Copa Argentina. Soy una persona muy entregada al club, voy a dar lo mejor como siempre lo hice”.

Boca Juniors se medirá con Almirante Brown por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, a las 20:10 horas, en la ciudad de Mendoza y el partido será transmitido en nuestro país por TyC Internacional.

Cabe recordar que Medel, al igual que Arturo Vidal, no fue citado por Ricardo Gareca a la Copa América por lo que podrá quedarse en su nuevo club a ganarse un lugar en la oncena estelar. La misma que en la ciudad vitivinícola será formada por Sergio Romero; Nicolás Figal, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Vicente Taborda, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.