Copa Chile: Colo Colo será “visita” ante Colegio Quillón en el estadio Monumental

Apenas el sorteo de los octavos de final de la Copa Chile emparejó a Colo Colo con Colegio Quillón, el plantel del conjunto sureño celebró con efusividad. Y era lógico, no todos los días se tiene la chance de enfrentar a uno de los equipos más grandes del fútbol chileno.

Sin embargo, lo que estaba programado en un principio para el pasado domingo en el Ester Roa de Concepción se fue complicando más de la cuenta. El frente de mal tiempo que afectó a gran parte de la zona centro-sur del país tuvo en vilo la realización del compromiso.

Y si bien, la decisión de suspenderlo se tomó el miércoles por la tarde, sólo el jueves 13 de junio se hizo pública a través de un comunicado de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Más, esta decisión también venía acompañada de la determinación de reprogramarlo.

“La cancha del estadio está rebalsada de agua, por lo tanto, jugar esto sábado y domingo significa perder la cancha para poder recuperarla en al menos un mes, un mes y medio”, informaba en ese momento el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz.

Por lo mismo, la idea era que el partido se jugara este jueves 18, siempre en la capital de la región del Bío Bío, pero la lluvia no da tregua y el gramado del coloso penquista sigue sin poder utilizarse. ¿La solución? Reprogramar nuevamente la cita entre ambos elencos para cuando las condiciones climáticas lo permitan.

No obstante, la concesionaria que maneja los destinos del Cacique -Blanco y Negro- no quedaron conformes con esta decisión. El ajustado calendario que sostendrán en julio y agosto no les permitirá incluir nuevas fechas en su agenda, pues las prioridades fijadas para el segundo semestre serán intentar alcanzar a Universidad de Chile en lo más alto de la tabla y avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Por lo que la regencia de la sociedad anónima que preside Aníbal Mosa ofreció el Monumental para que se juegue este jueves y así no seguir postergando el choque. Propuesta que fue discutida por todas las partes involucradas y aceptada en tiempo récord, por lo que -finalmente- el duelo se llevará a cabo este 20 de junio, a las 12:30 horas (es feriado), en el coloso de Pedrero.

De hecho, las entradas se pondrán a la venta este miércoles 19 de junio, a las 11 horas, a través de la empresa Puntoticket.